Egy képviselő felmászott a parlament tetejére Szlovéniában, öngyilkossággal is fenyegetőzött – videón az incidens

2025. május 16-án Szlovéniában drámai események zajlottak le a ljubljanai Nemzetgyűlés épületénél, amikor Andrej Hoivik, az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt (SDS) parlamenti képviselője felmászott a törvényhozás épületének tetejére, és azzal fenyegetőzött, hogy véget vet életének.

A helyszínre gyorsan kiérkeztek a rendőrök, tűzoltók és mentők, miután Hoivik először bezárkózott az irodájába, majd kijutott az épület tetejére. Onnan az utcára gyűlt tömeghez szólt, szenvedélyes beszédet mondva a politikai rendszerrel és a jelenlegi kormány működésével kapcsolatban. „Soha ne hagyd, hogy ellopják a hangod. Ne hagyd, hogy elvegyék tőled a demokráciát. Te vagy a nép, mi kétmillióan vagyunk. Kétmillióan!” – kiáltotta a képviselő a Parlament tetejéről – közölte a CNN.

A jelenlévők között egy ismeretlen nő is próbálta jobb belátásra bírni a képviseőt.

A beszámolók szerint személyes kapcsolat fűzte a képviselőhöz. Az egyik pillanatban, amikor a nő próbálta rávenni, hogy hagyja el a tetőt, Hoivik így reagált: „Ha egy lépést tesz előre, levetem magam”.

Beszédében Hoivik több politikai szereplőt is megemlített, kritikával illette az ország jelenlegi vezetését: „Nem ítélek el senkit. Nem ítélem el Jasa Jenullt, nem ítélem el Robert Golobot. De nem igazságos, amit az országgal tesznek. Ez nem igazságos! Nézzétek meg, mit tesznek ezzel az országgal. Ki vezeti ezt az országot? Nevessetek Janez Jansán, aki azt mondja, hogy elnyertük a függetlenséget, de még nem szabadultunk fel. És ez igaz! Engem választottak meg – a ti nevetekben!”.

🔴 En #Slovénie, le député de l’opposition Andrej #Hoivik a tenté de se #suicider en grimpant sur le toit du parlement et en criant : « Ce qu’ils font à ce pays n’est pas juste. » pic.twitter.com/c8TcOYYrJ1 — Kocovich Insights (@kocovichInsigh) May 17, 2025

A politikus saját munkásságát is hangsúlyozta, megemlítve parlamenti aktivitását és a nép nevében végzett munkáját: „Engem választottak ki a beszédre. És látja, én magam is, amennyire csak tudtam, lelkiismeretesen tettem ezt parlamenti szolgálatom alatt, ahol több mint 100 parlamenti kérdést és kezdeményezést nyújtottam be, ahol több mint 100 ezer szót mondtam. Az Önök nevében!”

A jelenetet végül sikerült békésen lezárni.

A helyszínen tartózkodó rendőrhelyettes, végül meggyőzte Hoivikot, hogy hagyja el a tetőt. A képviselőt tűzoltók segítségével hozták le, majd a mentősök kíséretében elhagyta a helyszínt.

Poslanec Andrej Hoivik na strehi državnega zbora grozil, da bo skočil. pic.twitter.com/BxQ0um6qhp — Dnevnik (@Dnevnik_si) May 16, 2025

Az SDS párt az esetre reagálva a közösségi médiában azt írta: „Az élet által ránk nehezedő megpróbáltatások néha nagyon nehezek. Mindenki megértését és együttérzését kérjük”. A párt elnöke, Janez Jansa is megszólalt az ügy kapcsán. A közösségi oldalán így fogalmazott:

„Jól van, de sok pihenésre és némi nyugalomra van szüksége.”

Az eset hatalmas visszhangot váltott ki Szlovéniában és nemzetközi szinten is, felhívva a figyelmet a politikai feszültségek, valamint a mentális egészség kérdésének fontosságára a közélet szereplői körében.

Kiemelt kép: Andrej Hoivik az SDS parlamenti képviselője (Fotó: X)