Olasz sajtó: Erdő Péter döntötte el a pápaválasztást, egyetlen mondattal

Egy olasz lap szerint a pápai trónra nagy esélyesnek gondolt Pietro Parolin bíborost Erdő Péter esztergom-budapesti érsek prímás győzte meg, hogy lépjen vissza, és támogatóit kérje arra, hogy szavazzanak az amerikai Robert Francis Prevostra. Parolin az olasz bíborosok széthúzása miatt jutott arra az elhatározásra, hogy híveit Prevost támogatására kéri fel.

Rómában és a Vatikánban sokan úgy tudják, hogy

Erdő Péter egyetlen mondata döntő hatással lehetett a pápaválasztás kimenetelére.

A La Stampa cikke szerint, amit a Mandiner idéz, a magyar egyházfő megjegyzése jelentősen befolyásolta Pietro Parolin bíboros döntését, hogy visszalépjen, és Robert Francis Prevost támogatására kérje híveit.

Az olasz lap beszámolója szerint május 8-án, a Szent Márta-házban, a konklávé szünetében, Erdő Péter óvatosan azt mondta Parolinnak, hogy:

„Eminenciás úr, én és mások is önre szavaztunk volna, de az olasz testvérei nem szavaznak önre”.

Az olasz lap értesülése egyébként egybevág egy másik sajtóinformációval is: a The New York Times szintén arról írt nem a pápaválasztás után, hogy Parolin bíborost nem kis részben „az olaszok megosztottsága” kényszerítette rá a visszalépésre.

A La Stampa szerint Marcello Sorgi vatikáni szakértő úgy véli: Erdő Péter kijelentése volt a fordulópont, ami után Parolin – aki egyébként a legesélyesebb olasz jelölt volt – az olasz bíborosok széthúzása miatt arra az elhatározásra jutott, hogy híveit Prevost támogatására kéri fel, és így sikerült megválasztani az új pápát.

Kiemelt kép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét mutat be húsvét vigíliáján a budapesti Szent István-bazilikában 2025. április 19-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)