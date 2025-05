Már 22 sérültje van a New York-i vitorlásbalesetnek a két halálos áldozaton kívül

A két halálos áldozat mellett 22 ember sérült meg a New Yorkban balesetet szenvedett háromárbocos mexikói vitorlás hajón, amely árbocával a Brooklyn-hídnak ütközött – közölték illetékesek vasárnap.

A helyi idő szerint szombat esti órákban történt balesetben letört a hajó árbocának teteje, és a többi között a lezuhanó törmelék okozott sérüléseket.

A mexikói haditengerészeti akadémiához tartozó, 90 méter hosszú és 12 méter széles hajón 277 ember tartózkodott.

A baleset pontos körülményeit vizsgálják, és annak okát is, hogy a kijelölt útvonalról miért tért le a jármű, aminek következtében a 48 méter magas főárboc mellett a kisebb árbocok is elérték a híd felépítményét. Az ütközés nyomán azonnal leállították New York város ikonikus és meghatározó hídjának jármű- és gyalogosforgalmát, az csak a felülvizsgálatot követően indulhatott újra.

BREAKING: A boat just crashed into the Brooklyn Bridge in New York City. Why are there so many crazy accidents recently? (Video source: @TheWillieNelson) pic.twitter.com/9jLJwliUoF — Ed Krassenstein (@EdKrassen) May 18, 2025

Eric Adams polgármester vasárnapi közleményében az olvasható, hogy

a 142 éve átadott híd nem károsodott.

A városvezető egyben arról is beszámolt, hogy a 22 sérült közül 19 ember szorult orvosi ellátásra, és azt is közölte, hogy összesen négy súlyos sérültje volt a szerencsétlenségnek, akik közül ketten vesztették később életüket. New York város rendőrségének különleges ügyekért felelős vezetője azt közölte, hogy az útiterv szerint a hajó, a Cuauhtemoc a nyílt tenger felé kellett volna, hogy vegye az irányt, és nem a híd felé, ahol a baleset történt.

„Mélyen elszomorít bennünket a legénység két tagjának halála”, akik „életüket vesztették ebben a sajnálatos balesetben” – írta Claudia Sheinbaum mexikói elnök az X közösségi oldalon.

Sentimos mucho el fallecimiento de dos miembros de la tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York. Nuestra solidaridad y apoyo a las familias. Se encuentra la Secretaría de Marina, con el respaldo de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 18, 2025

A Cuauhtemoc, a mexikói haditengerészet kiképzőhajója, egy háromárbocos jármű, 1981-ben Spanyolországban, Bilbaóban épült.

A hajó nemzetközi kiképzőkörúton volt végzős kadétokkal a fedélzetén. Április 6-án hagyta el Mexikó nyugati partvidékén Acapulco kikötőjét, és május 13-a óta tartózkodott New Yorkban, ahol látogatók számára is megnyitották. A jármű teljes útja 15 ország 22 kikötőjét érintette volna 254 nap alatt. A károsult vitorlás hajót szombat éjszaka New York egyik kikötői mólójához vontatták, ahol jelenleg is horgonyoz.

Kiemelt kép: A mexikói haditengerészet Cuauhtémoc gyakorlóhajója a New York-i Brooklyn híd alatt, miután a hajó nekiütközött a hídnak és három árbóca nekicsapódott az építménynek (Fotó: MTI/AP/Kyle Viterbo)