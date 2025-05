„Gáza ma a vágóhíd” – brit sebész számolt be a bombázások borzalmairól

„Ha Kambodzsa volt a mészárlás mezeje, akkor Gáza most a vágóhíd” – fogalmazott Potokar, utalva Pol Pot diktatúrájának szélsőséges kommunista gerillacsoportjára, amikor a Vörös Khmer 1975 és 1979 között több mint egymillió embert gyilkolt meg tömeges kivégzésekben és temettek el.

Elmondása szerint szinte lehetetlen szavakba önteni a pusztítást, amit a folyamatos bombázások okoznak: „Egész délelőtt műtéteket végeztünk, és szörnyű sérüléseket láttunk. Egy fiatal nő például tegnap került be hozzánk, még nem tudja, hogy családja minden tagja meghalt”.

A palesztin egészségügyi minisztérium közlése szerint a vasárnappal zárult héten legalább 464 ember vesztette életét izraeli támadások következtében.

Izraeli bombázásban porig rombolt épületek a Gázai övezetben (Fotó: MTI/AP/Ariel Schalit)

Az izraeli védelmi erők eközben arról számoltak be, hogy több mint 670 Hamász-célpontot támadtak az elmúlt héten, az offenzíva részeként.

A bombázások következtében több kórház is kénytelen volt bezárni, köztük az észak-gázai Indonéz Kórház is. A középső övezetben, Deir al-Balah városában három különálló légicsapásban legalább 12 ember halt meg, míg a déli Khan Younisban több mint 48 áldozatról számoltak be – többségük nő és gyermek volt.

Potokar szerint az ellátórendszer a végletekig túlterhelt: „Az emberek állandó rettegésben élnek, és a sebesültek száma napról napra nő. A helyzet minden emberi képzeletet felülmúl”.

Izraeli bombázásban megölt palesztinokat temetnek a Gázai övezet déli részén (Fotó: MTI/AP/Abdel Karim Hana)

Miközben a frontvonalon a vérontás tovább folytatódik, Katarban újabb tűzszüneti tárgyalások zajlanak. A Hamász által vezetett egészségügyi minisztérium szóvivője azt nyilatkozta: „Az izraeli bombázások teljes családokat töröltek ki a polgári anyakönyvi nyilvántartásból”.

Az izraeli kormány szerint egy tartós fegyverszünet előfeltétele a Gázai övezet demilitarizálása és a Hamász fegyvereseinek eltávolítása.

A Hamász közben egy két hónapos tűzszünetért cserébe izraeli túszok szabadon bocsátását javasolta. A térségben uralkodó humanitárius válság azonban nem várhat a politikai egyeztetések végére – ezt üzeni Potokar minden egyes műtőasztal mellett eltöltött napjával.

Kiemelt kép: Izraeli bombázás elől menekülő palesztin emberek a Gázai övezetben (Fotó: MTI/AP/Dzsihad as-Srafi)