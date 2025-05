Volodimir Zelenszkijjel is tárgyalt a békéről Marco Rubio, egy nappal a Szergej Lavrovval való egyeztetése után

Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyeztetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel vasárnap Rómában – erősítette meg Tammy Bruce külügyi szóvivő egy interjúban az MTI beszámolója szerint.

Marco Rubio szombaton telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is. Erről az amerikai politikus a közösségi oldalán még szombaton annyit közölt, hogy megismételte az Egyesült Államok üzenetét, miszerint „a halált és a pusztítást meg kell állítani”. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok „erős béketervet” terjesztett a háborúban álló felek elé, és egyben üdvözölte, hogy a törökországi orosz-ukrán tárgyaláson sikerült fogolycserében megállapodni.

„Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget!”

– hangoztatta.

Az ukrajnai háború lezárása érdekében zajló diplomáciai erőfeszítések szerepeltek Marco Rubio további találkozóinak napirendjén is Rómában, így az Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel, valamint a Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán külügyi vezetőjével és a Matteo Zuppi bíborossal, a Vatikán Ukrajnáért felelős megbízottjával tartott megbeszélésen.

Az amerikai külügyminiszter J. D. Vance alelnökkel együtt tartózkodik az olasz fővárosban és a Vatikánban, aki szintén részt vett a Zelenszkijjel folytatott megbeszélésen.

Tammy Bruce külügyi szóvivő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a jelenleg zajló diplomáciai tárgyalásoknak különösen nagy tétjük van, és hozzátette, hogy rendkívül fontos lesz a hétfőre tervezett telefonos tárgyalás Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, valamint azt követően az amerikai elnök és ukrán államfő között. „A holnapi kulcsnap lesz” – fogalmazott. A külügyi szóvivő azt mondta: Donald Trump azt fogja közvetíteni Vlagyimir Putyin felé, hogy a háborút meg kell állítani, nem folytatódhat még hónapokon és éveken keresztül. Hozzátette:

az elnök azt is hangsúlyozni fogja, hogy számos eszköz áll rendelkezésére annak érdekében, hogy a háború megállítását „kikényszerítse”.

Donald Trump szombaton a közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn, washingtoni idő szerint délelőtt 10 órakor telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal, azt követően pedig Volodimir Zelenszkijjel is beszélni szándékozik, valamint több NATO-tagország vezetőjével. A Truth Social oldalon tett bejegyzésben azt is közölte, hogy a megbeszélésen a háború lezárása mellett kereskedelmi ügyekről is tárgyalni akar az orosz államfővel.

„Remélhetőleg produktív nap lesz, létrejön egy tűzszünet”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Nicolas Tucat)