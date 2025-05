Videón, ahogy Recep Tayyip Erdogan megragadja Emmanuel Macron középső ujját

Tiranában tartották pénteken az Európai Politikai Közösség hatodik csúcstalálkozóját, ahol több mint 40 európai vezető egyeztetett. Az eseményen a török elnök és Emmanuel Macron különös kézfogása is nagy figyelmet kapott. Recep Tayyip Erdogan több másodpercre megragadta a francia elnök középső ujját, amit sokan szimbolikus gesztusként értelmeztek. Az erről készült videó futótűzként terjedt el a közösségi médiában.

Az Európai Politikai Közösség hatodik csúcstalálkozóját tartották pénteken Tiranában. Az esemény az Új Európa egy új világban – egység, együttműködés, közös cselekvés címet viselte. Az albán fővárosban több mint 40 vezető tanácskozott, többek között Mark Rutte NATO-főtitkár, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, és még számos más ország vezetője.

A tiranai csúcstalálkozón Recep Tayyip Erdogan török és Emmanuel Macron francia elnök között egy különös kézfogás is történt. Az erről készült felvételt már több millióan látták, valamint a közösségi médiában is futótűzként terjedt el – számolt be róla a horvát Index.

A videón jól látható , a hogyan a török elnök váratlanul megragadja Emmanuel Macron bal kezének mutató, majd középső ujját.

A francia elnök csak néhány másodperc után tudta kiszabadítani magát Recep Tayyip Erdogan kézszorításából. A portál szerint a jelenet meglehetősen kínos és nehezen értelmezhető volt. Az online közösségekben azóta is találgatják, hogy mi állhatott a különös kézfogás hátterében.

A török sajtó arról írt, hogy Recep Tayyip Erdogan lépése valószínűleg szándékos volt. Állításuk szerint a török elnök Emmanuel Macronnak a testbeszédben jelzett „felsőbbrendűségére” tett kísérletét próbálta ellensúlyozni, amire a középső ujj megszorításával reagált.

A diplomáciában minden apró mozdulat fontos tartalommal bír, a tiranai kézfogásra azonban valószínű, hogy csak a két elnök tudna biztos magyarázatot adni.