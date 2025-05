Szörnyű bűnöket követhettek el a britek kommandósok Afganisztánban és Irakban egy friss jelentés szerint

Friss beszámolók szerint éveken keresztül háborús bűnöket hajtottak végre a brit különleges műveleti egységek tagjai Afganisztánban a terrorellenes művelet leple alatt. Ezekről a bűncselekményekről az akkori katonai vezetés is tudott, de inkább leplezni próbálta, mintsem hogy felszámolta volna ezeket. Az ügy szálai akár az egykori brit kormányfőig, David Cameronig is elérhetnek.

Az Egyesült Királyság különleges erőinek egykori tagjai éveken át tartó hallgatásukat törték meg a BBC Panorama című műsorában, ahol arról számoltak be, hogy

hogy kollégáik milyen, a háborús bűncselekmények kategóriájába eső tetteket követtek el Irakban és Afganisztánban.

A brit csatornának több mint 30 a brit különleges erőknél vagy azokat támogató szerveknél szolgáló személy beszélt erről. A veteránok azt mondták a BBC-nek, hogy a Special Air Service (SAS, vagyis Különleges Légi Szolgálat) tagjai nem egyszer fegyvertelen embereket gyilkoltak meg álmukban, vagy bilincsbe vert foglyokat öltek meg, köztük gyerekeket is.

„Megbilincseltek egy fiatal fiút, és lelőtték. Egyértelműen gyerek volt, meg sem közelítette a harcképes kort” – emlékezett vissza az egyik ilyen esetre egy veterán, aki az SAS-nél szolgált Afganisztánban. Elmondása szerint a foglyul ejtettek megölése „rutinszerűvé vált”, függetlenül attól, hogy harcos volt-e az illető vagy sem, és a gyilkosságok után levágták róluk a bilincseket, valamint egy lőfegyvert helyeztek a holttest mellé, hogy a későbbi helyszíni vizsgálatokat megtévesszék.

A BBC-nek adott friss tanúvallomások szerint mindez több mint egy évtizeden át mehetett így: ez azért is jelentős, mert jelenleg már zajlik egy vizsgálat e háborús bűnök ügyében, de annak az időspektruma csak bő három évre terjed ki 2010 és 2013 közt.

Emellett az is új információ, hogy a SAS melletti a Királyi Haditengerészet elit különleges alakulata, az SBS is érintett lehet ezekben a bűnökben, vagyis a fegyvertelen és sebesült emberek kivégzésében. Egy veterán, aki az SBS-nél szolgált, azt mondta, hogy egyes katonák „barbárként” viselkedtek a műveletek során. „Láttam, amint a legcsendesebb srácok is átváltoztak, komoly pszichopata vonásokat mutattak. Törvényszegők voltak. Érinthetetlennek érezték magukat” – fogalmazott.

Gyilkológépekké váltak

A brit különleges erőket azért vezényelték Afganisztánba vezényelték, hogy megvédjék a többi katonai csapatot a tálib harcosoktól és az öngyilkos merénylőktől. A konfliktus az utóbbi időszak egyik leghalálosabb összetűzése volt a britek számára: az afganisztáni misszióban 457-en vesztették életüket közülük, és több ezren sebesültek meg.

A szemtanúk most – a különleges erők műveleteiről való hallgatási kötelezettség miatt névtelenséget kérve – elmondták a BBC-nek, hogy a háborús törvényeket rendszeresen és szándékosan megszegték az ország legelitebb alakulatai az iraki és az afganisztáni műveletek során. A hadviselés törvényei értelmében ugyanis

az ilyen műveletek során csak akkor lehet szándékosan megölni embereket, ha azok közvetlen veszélyt jelentenek a brit csapatok vagy mások életére.

A szemtanúk szerint azonban az SAS és az SBS tagjai ehelyett a saját szabályaik szerint jártak el. „Ha egy célpont már kétszer vagy háromszor is felbukkant a listán, akkor azzal a szándékkal mentünk be, hogy végezzünk velük, meg sem próbáltuk meg elfogni őket. Néha ellenőriztük, hogy sikeresen azonosítottuk-e a célpontot, megerősítettük az azonosítójukat, majd lelőttük őket. Gyakran az osztag egyszerűen csak odament és megölte az összes embert, akit ott talált” – mondta egy veterán, aki az SAS-nél szolgált.

Egy másik veterán, aki szintén az SAS-nél szolgált, azt mondta, hogy a gyilkolás „függőséget okozhatott”, és hogy az elit ezred egyes tagjai „megrészegültek ettől az érzéstől” Afganisztánban. Szerinte „sok pszichopata gyilkos volt” a kommandósok közt, akiknek senki sem szabott gátat. „Néhány művelet során a csapat vendégház-jellegű épületekbe ment be, és ott mindenkit megöltek. Bementek és a belépéskor lelőttek mindenkit, aki ott aludt. Nem indokolt, hogy álmukban öljenek meg embereket” – hangzott egy beszámoló.

Egy veterán, aki az SBS-nél szolgált, elmondta a BBC-nek: miután ellenőrzés alá vontak egy területet, módszeresen végigsöpörtek a területen, és mindenkit lelőttek, aki a földön feküdt, átvizsgálták a holttesteket, és mindenkit megöltek, aki esetleg életben maradt.

„Ez elvárt volt, nem titkolták. Mindenki tudta”

– fogalmazott. Példaként felhozott egy olyan esetet is, amikor egy orvos éppen kezelt egy olyan embert, akit meglőttek, de még lélegzett. „Majd az egyik emberünk odament hozzá. Aztán egy durranás. Közvetlen közelről fejbe lőtte” – idézte fel. A tanúvallomások szerint az egységek fiatalabb tagjait a rangidős SAS-operátorok rendre arra utasítottá burkoltan, hogy öljék meg a férfi fogvatartottakat – olyan utasításokat használva, mint hogy az illető „nem jön vissza velünk a bázisra”.

Volt, aki számolta is, hogy hány emberrel végzett

Volt olyan tanúvallomás is, amely szerint a probléma már az éles afganisztáni bevetések előtt elkezdődött, és „a magas beosztásban lévő parancsnokok tisztában voltak ezzel”.

A BBC-nek nyilatkozó források szerint az SAS egyes tagjai

néha saját listát is vezettek a gyilkosságokról, és az egyik operátor személyesen több tucat embert ölt meg egy hat hónapos afganisztáni kiküldetés alatt.

„Úgy tűnt, mintha minden műveletnél megpróbált volna gyilkolni, minden éjjel megölt valakit” – mondta egy volt kollégája. Közlése szerint ez az operátor „hírhedt volt az osztagban, valóban pszichopatának tűnt” .

Az egyik incidens során – amely a források szerint hírhedté vált az SAS-en belül – az operátor állítólag elvágta egy korábban meglőtt afgán férfi torkát, miután azt mondta egy tisztnek, hogy ne lője meg ismét a férfit. Ez azért történt, „mert oda akart menni és a késével végezni a sebesült fickóval. Tudja, meg akarta vérezni a kését” – mondta a szemtanúk egyike.

A beszámolók szerint volt olyan eset is, hogy a törvénytelenül kivégzett személyek mellett fel nem robbant gránátokat helyeztek el – vagy éppen egy AK-47-es gépkarabélyt, amelyből állítólag néhányan direkt azért vittek összecsukható válltámaszú változatot a küldetésekre, mert azokat könnyebb volt hordozni és elhelyezni a lelőttek mellett.

A tanúvallomások szerint a tisztek gyakran segítettek a művelet utáni jelentések meghamisításában is, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. „Megértettük, hogyan kell megírni a súlyos incidensekről szóló jelentéseket, hogy azok ne váltsák ki a katonai rendőrséghez való fordulást” – mondta az egyik veterán. „Ha úgy tűnt, hogy egy lövöldözés a konfliktusszabályok megsértését jelentheti, akkor kaptunk egy telefonhívást a jogi tanácsadótól vagy a főhadiszállás egyik törzstisztjétől. Ők elővették a témát, és segítettek tisztázni a nyelvezetet: »Emlékszik esetleg arra, hogy valaki hirtelen mozdulatot tett?« »Ó, igen, most már emlékszem«. Ilyesmi. Ez beépült a működésünkbe ”– vázolta.

David Cameront többször figyelmeztették, mégse történt semmi

A BBC Panorama most azt is felfedte, hogy

David Cameron akkori miniszterelnököt hivatali ideje alatt többször figyelmeztették arra, hogy a brit különleges erők civileket gyilkolnak Afganisztánban.

Mint írták, a meghamisított jelentések segíthettek megakadályozni ugyan a brit katonai rendőrség vizsgálatát, de ezeknek a gyilkosságoknak az afgán kormányerők parancsnokai, illetve az afgán kormány tisztviselői körében attól még híre ment.

David Cameron, aki 2010 júniusa és 2013 novembere között – vagyis a hivatalosan már eddig is vizsgált, bő hároméves időszakban – miniszterelnökként hét alkalommal látogatott Afganisztánba – Hamid Karzai afgán elnök többször is tájékoztatta erről a problémáról, több, a találkozóikon részt vevő bennfentes személy szerint.

Az afgán elnök „konzekvensen, többször is említette ezt a kérdést” – mondta többek közt Rangin Dadfar Spanta volt afgán nemzetbiztonsági tanácsadó, aki szerint Cameron számára nem lehetett kétséges, hogy civilek, köztük gyerekek is meghaltak a brit különleges erők által végrehajtott műveletekben.

Afganisztán elnöke „olyan következetesen panaszkodott az éjszakai rajtaütések, a civil áldozatok és a letartóztatások miatt, hogy nem volt olyan magas rangú nyugati diplomata vagy katonai vezető, akinek elkerülte volna a figyelmét, hogy ez komoly irritációt jelentett számára” – mondta ugyanerről Douglas Lute tábornok, az USA volt NATO-beli nagykövete. Szerinte „rendkívül szokatlan lett volna, ha a brit erőkkel szemben olyan állítás merül fel, amelyről a brit parancsnoki lánc nem tudott”.

David Cameron szóvivője a Panorámának reagálva azt mondta: „Lord Cameron legjobb tudomása szerint” az afgán elnök által felvetett problémák általánosságban a NATO-erőkre vonatkoztak, és nem arra, hogy kifejezetten a brit különleges erőkkel kapcsolatban merültek volna fel konkrét incidensek. Emellett azt is jelezte, hogy meg kell várni a hivatalos vizsgálatok lefolytatását.

Cameron szerepe azért sem mellékes kérdés, mert – sok más országgal, köztük az Egyesült Államokkal és Franciaországgal ellentétben – az Egyesült Királyságban nincs parlamenti felügyelet a különleges erők elit alakulatai felett.

Tetteikért a stratégiai felelősség végső soron a miniszterelnököt terheli, valamint a védelmi minisztert és a különleges erők vezetőjét. Bruce Houlder katonai vádemeléssekkel foglalkozó ügyész a BBC-nek azt mondta: reméli, hogy a nyilvános vizsgálatban azt is górcső alá veszik majd, hogy Lord Cameron mennyire volt tájékozott a brit különleges erők műveleteinek állítólagos civil áldozataival kapcsolatban.

A BBC kérdésére az új szemtanúvallomásokról a brit védelmi minisztérium azt mondta, hogy „teljes mértékben elkötelezett” az állítólagos háborús bűnökkel kapcsolatos, folyamatban lévő vizsgálat támogatása mellett, és hogy arra sürgetnek minden olyan veteránt, aki releváns információkkal rendelkezik, hogy jelentkezzen náluk. A tárca szerint ugyanakkor most, amikor a történtek elemzése még zajlik „nem lenne helyénvaló, hogy a minisztérium olyan állításokat kommentáljon”, amelyek e vizsgálat tárgykörébe tartozhatnak.

Kiemelt kép: Brit katona egy síita kisebbségi vezetõ emlékére tartott politikai gyûlés kabuli helyszínén, ahol robbanás történt és lövések dördültek el 2020. március 6-án. Az Abdulla Abdulla miniszterelnök részvételével tartott gyûlésen tizennyolcan megsebesültek, de Abdulla és minden más afgán vezetõ sértetlen maradt. MTI/EPA/Hedajatullah Amid.