Nekiütközött a Brooklyn hídnak a mexikói haditengerészet vitorlása, ketten meghaltak – VIDEÓ

A Cuauhtémoc nevű, impozáns vitorlások közé tartozó hadihajó éppen áthaladt a híd alatt, amikor elvesztette a hajtást, és árbocai nekiütköztek a hídszerkezetnek. A baleset idején 277-en tartózkodtak a fedélzeten, az Egyesült Államok hatóságai szerint a hajó baráti látogatás céljából érkezett a városba – írja a BBC.

Az amerikai parti őrség közlése szerint az ütközés során az árbocok egy része leszakadt, és a fedélzetre zuhant. A sérülések nagy része azért következett be, mert több tengerésznövendék az árbocokon tartózkodott a baleset pillanatában.

❗️🇲🇽⚓️🇺🇲 – The Mexican Navy’s tall ship ARM Cuauhtémoc, a 1982 Spanish-built barque with 277 crew members, collided with the Brooklyn Bridge in New York City just before 9 PM.

One of the ship’s 150-foot masts struck the bridge, snapping and triggering a large-scale search and… pic.twitter.com/dEg1hM4Z8l

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 18, 2025