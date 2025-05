Nehéz döntés volt, hogy hagyjam magam, vagy az igazamért harcoljak – interjút adott a Magyarországra menekült Marcin Romanowski

Interjút adott a Mandinernek a korábbi lengyel igazságügyi miniszter-helyettes, egyben a a konzervatív Jog és Igazságosság Párt képviselője az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, Marcin Romanowski, aki 2024 decembere óta Magyarországon tartózkodik, miután a Donald Tusk vezette kormányzat hatására többrendbeli bűncselekménnyel megvádolták. Tusk európai szintű körözést is ki akart adatni a politikus ellen, az Interpol azonban ezt megtagadta.

Az interjúra a Magyar – Lengyel Szabadság Intézet megnyitóján került sor, amiben a politikus részletesen beszélt a Lengyelországban uralkodó közjogi állapotokról, arról, hogy milyen boszorkányüldözésnek van kitéve a jobboldal, hogyan vette át erőszakkal a közmédia felett az irányítást, illetve hogyan jelentek meg az erről szóló fenyegetések már annak idején, a kampányban.

„Az elmúlt nyolc év konzervatív kormányzás alatt rájöttek, hogy veszélyt jelentünk rájuk nézve.”

„A Jog és Igazságosság párt megmutatta, képes ledönteni azt a rendszert, ami a kommunizmus óta itt van velünk, vagyis a rendszerváltás után is tovább élt Lengyelországban” – mondta Marcin Romanowski a Donald Tusk vezette baloldali kormány lehetséges politikai motivációjával kapcsolatban, amivel a parlamenti ellenzék példátlan mértékű boszorkányüldözését indokolja.

„Ami történt, sokkal inkább Lukasenka módszereire emlékeztetett, nem egy többszáz éves demokratikus hagyománnyal rendelkező EU-s országra”

– jelentette ki a korábbi igazságügyi miniszter-helyettes. Arról is beszélt, a hetekig, hónapokig tartó vádaskodások, erőszakos letartóztatások az Igazságügyi Minisztérium dolgozóival szemben nemsokkal azután, hogy megtörtént a kormányváltás.

„Sok igazságügyi dolgozót próbáltak meg arra kényszeríteni, hogy hazudjanak rólam, és megvádolhassanak valamivel”

– mondta, aki arra következtetett, hogy az eljárásnak valójában nem is ő, hanem a korábbi igazságügyi miniszter, Marcin Warchoł volt a valódi célpontja.

Magyarországra költözésével és politikai menedékkérelmével kapcsolatban arról beszélt, eleinte – bízva a lengyel és az európai intézményrendszerben és igazságszolgáltatásban – arra számított, hogy a mentelmi jogát figyelembe véve, hamarosan ejtik az ellene felhozott vádakat és ezzel az ügy le is van zárva. A hatályos jogszabályok alapján ugyanis ez lett volna az eljárás, tette hozzá. Akkor döntött a költözés mellett, amikor világos lett számára, hogy nincs esély az igazságos tárgyalásra, mivel az általa csak „Soros György hűséges neveltjének” nevezett Adam Bodnar, igazságügyi miniszter nemcsak az ügyészség, hanem a bíróságok élén is törvénytelen módon eszközölt politikailag motivált változtatásokat. „Az eljáró ügyészeket kitüntették ahelyett, hogy megbüntették volna őket, azért amiért több esetben megszegték a törvényeket” – mondta, egyúttal arról is beszélt:

„Nehéz döntés volt, hogy hagyjam-e magam letartóztatni, vagy menjek inkább külföldre, és harcoljak az igazamért.”

Így került a képbe a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének vezetése, amelyet arra szeretne felhasználni, hogy az Intézet által készített jelentéseken keresztül mutassák be a lengyel jogállamisági helyzet romlását Európa és Amerika számára. Az elkövetkező időszakban innen, Magyarországról azon fogok dolgozni, hogy segítsek az otthon maradt honfitársaimnak legyőzni ezt a törvénytelen rendszert, amely a lengyel emberek, a lengyel nemzet érdekeivel szemben cselekszik – jelentette ki, valamint hozzátette: „fontos, hogy figyelmeztessük a környező nemzeteket, nemcsak a konzervatív politikusokat, de a hétköznapi embereket is, hogy

ami most Lengyelországban történik, az a liberálisok hatalmas hazugsága. ”

Ugyanakkor a Tusk-kormány döntéseinek hatására szerinte fordul a lengyel közhangulat, a közvélemény-kutatások szerint ugyanis Karol Nawrocki, a konzervatív jelöltnek nagy esélye van a győzelemre az elnökválasztáson, amelynek első fordulóját május 18-án tartják.

Kiemelt kép: Marcin Romanowski, korábbi lengyel igazságügyi miniszter-helyettes (Fotó: Facebook/Marcin Romanowski)