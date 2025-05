Kelemen Hunor a hirado.hu-nak: Nicusor Dan példaértékű gesztust tett a magyarok felé, miközben George Simion elűzne minket Romániából

„Ott van az a több mint 100 per, amelyeket a magyar és székely zászló illetve az anyanyelvünk ellen indítottak és a rengeteg agresszió, amit az elmúlt négy esztendőben nekik eltűrtünk. Ők küldenek el bennünket minden nap ebből az országból. Ezt nem lehet elintézni két mondattal és egy bájos mosollyal”– sorolta a hirado.hu-nak az AUR magyarellenes tetteit Kelemen Hunor, akivel a romániai elnökválasztásról beszélgettünk nem sokkal a voksolás kezdete előtt. Az RMDSZ elnöke mindeközben azt is felidézte, hogy Nicusor Dan példaértékű gesztust tett korábban a magyarok felé.

Néhány órán belül kiderül, hogy a magyarellenességéből politikai karriert építő, ám a kampányban Orbán Viktor és az RMDSZ kegyeit kereső George Simion, vagy az általa alapított progresszív pártból kilépő bukaresti polgármester, Nicusor Dan lesz -e az államelnök Romániában.

Kapcsolódó tartalom Vasárnap reggel megkezdődött az államfőválasztás Romániában A külföldön élő vagy ideiglenesen külföldön tartózkodó román állampolgárok már péntek óta voksolhatnak.

Kelemen Hunor a hirado.hu érdeklődésére kifejtette, hogy

megítélése szerint Nicusor Dan meg tudja nyerni az elnökválasztás második fordulóját, ha azok, akik eddig passzívak voltak, nem vettek részt a választásokon, most szavazatukkal Bukarest főpolgármesterét támogatják.

„Kiegyenlítődött az első fordulóban elért nagy különbség, viszont az utolsó percig kell mozgósítani és kampányolni. Nagyon szoros lehet az eredmény: csupán néhány tízezer, százezer, száz-százhúszezer szavazat lehet majd a különbség a két jelölt között. De majd meglátjuk, mi lesz vasárnap éjszaka a szavazatok megszámlálása után” – részletezte a választás előtt megjelent közvélemény-kutatási adatokra utalva az erdélyi magyar politikus, aki kiemelte, hogy hatalmas érdeklődés övezi az elnökválasztást.

George Simionnál minden csak politikai marketing

„Mindenki erről beszél, olyanok is, akik eddig nem is figyeltek a politikára. Nagy az érdeklődés.

Nekünk az a fontos, hogy ne legyen magyarellenes elnöke az országnak,

Simion győzelme sötét időszakot jelentene az erdélyi magyarok számára” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke, aki szerint Simion kaméleon alkatú politikus, aki a kampány hajrájában tett nyilatkozataiban csak azért dörgölőzött az erdélyi magyarsághoz és azért szólt elismerően az RMDSZ politikájáról, mert pillanatnyi érdeke ezt diktálja.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke leadja szavazatát a megismételt romániai elnökválasztás második fordulójában a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban kialakított szavazókörben 2025. május 18-án. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

„Nála a magyarellenességet leszámítva – hiszen abból emelkedett ki – minden csak politikai marketing. Ő a nacionalista, ultranacionalista, magyarellenes szavazatokat már bent tudja a zsákban, így próbált olyat is mondani, amit esetleg más emberek szívesen hallanak. Az őszi kampányában például harmincötezer eurós házakat ígért, alá is írt mindenféle előszerződéseket, most pedig szemrebbenés nélkül kijelenti, hogy az csak politikai marketing volt, pedig anélkül nem ért volna el az első fordulóban negyven százalékot” – részletezte Kelemen Hunor, aki szerint Simionnak az erdélyi magyarság kegyeit kereső nyilatkozatai is csak a politikai marketing részei.

„Személyesen jelen volt Úzvölgyében, ahol a magyar 1. világháborús katonai temetőt meggyalázták. Ott van az a több mint 100 per, amelyeket a magyar és székely zászló illetve az anyanyelvünk ellen indítottak és a rengeteg verbális agresszió, amit mi az elmúlt négy esztendőben az ő részükről eltűrtünk”

– emlékeztetett a magyar közösség sérelmeire.

Az RMDSZ elnöke azt is hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarok képviselete sok esetben nem csak a verbális, hanem fizikai agresszióra irányuló provokációnak is ki volt téve, hiszen számos vitájuk az AUR-ral majdhogynem tettlegességig fajult.

„Ők tüntettek Orbán Viktor ellen tavaly, tavalyelőtt, ők zavarták meg Nagykárolyban a szoboravatásunkat, ahol a magyar a köztársasági elnök is jelen volt és

ők küldenek el bennünket minden nap ebből az országból.

Ezt nem lehet elintézni két mondattal és egy bájos mosollyal. Ezt nem felejtjük el, az erdélyiek nem dőlnek be a politikai marketingnek!” – szögezte le Kelemen Hunor.

George Simion, a többi romániai párt által szélsőségesnek tartott nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke és államfőjelöltje nyilatkozik a bukaresti parlament épületében 2024. november 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)

„Múlt szombat délután beszéltünk a miniszterelnökkel telefonon. Ő egyértelművé tette, hogy az RMDSZ álláspontja a mérvadó, az irányadó ahhoz tartja magát a magyar kormány és az erdélyi magyar érdek a meghatározó akkor, amikor a román-magyar viszonyt szemléljük” – idézte fel az Orbán Viktorral folytatott megbeszélés részleteit Kelemen Hunor arra reagálva, hogy az AUR a magyar kormányfő tihanyi beszédéből kiragadott mondatokat is bevetett szórólapjain a kampányban.

Nicusor Dan példaértékű gesztust tett a magyarok felé korábban

Az RMDSZ által is támogatott bukaresti polgármesterről elmondta, hogy jelenleg nincsen pártja. „Nicușor Dan a USR (Mentsétek meg Romániát Szövetség) alapítója volt, de kiszállt a családról szóló népszavazáskor, mert abban a kérdésben ő konzervatív, a pártja viszont progresszív álláspontot képviselt. Nicușor Dan véleménye szerint a férfi és nő intézményesített kapcsolata a házasság” – magyarázta Kelemen Hunor, aki arra is reagált, hogy vannak olyan véleményformálók, akik szerint Nicușor Dan „a háborúpárti globalisták” embere.

„Romániában nehezen találni háborúpárti embereket, a társadalomnak a nagyon nagy többsége azt akarja, hogy a háborúnak legyen vége, mert amiatt mindenki veszített a mezőgazdászoktól kezdve a szállítókig. Az egyszerű emberek biztonságérzete padig megrendült. Mindenki azt szeretné, hogy legyen vége a háborúnak, arról, hogy hogyan is legyen vége lehetnek árnyalati különbségek” – fejtegette Kelemen Hunor, aki hangsúlyozta, hogy a magyarok szempontjából Nicușor Dan-nak volt már egy példaértékű gesztusa.

„Emlékszem, amikor Bukarestben 2022-ben Németh Zsolttal a reformáció emlékművét avattuk, nemcsak, hogy engedélyezte főpolgármesterként a köztéren, a központban, a belvárosban ezt az emlékművet fölépíteni és fölavatni, hanem eljött és egy nagyon tisztességes beszédet is mondott”

– idézte fel Kelemen Hunor (Nicusor Dan eközben a beszélgetésünk után, péntek este is közzétett egy nyílt levelet, amelyben a magyaroknak üzent).

Az RMDSZ elnökét arról is megkérdeztük, hogy vajon helyet kaphat-e a pártjuk a következő kormányba, de Kelemen Hunor a választási eredmény ismerete nélkül nem akarta ennek esélyét latolgatni. „Erről nagyon nehéz ebben a pillanatban bármit mondani, most ügyvivő kormány van, az új elnök fogja fölkérni a miniszterelnököt, hogy kormányt alakítson és az nem lesz egyszerű. A választások után majd elkezdődnek a tárgyalások.”

„Ha Simion nyer, AUR kormány lesz és valamilyen partnereket megpróbálnak más pártokból összeszedni. Ha a bukaresti főpolgármester nyer, akkor lehetséges, hogy lesz egy nagykoalíció”

– magyarázta az RMDSZ elnöke a hirado.hu-nak.

A bukaresti főpolgármester korábban utalt arra, hogy bevonná a magyarokat is a kormányzásba

Nicușor Dan a magyar nyelvű Krónikának adott interjúban azonban utalt arra, hogy győzelme esetén része lehet az új kormánynak az RMDSZ. Kifejtette, hogy azt szeretné, ha a Nyugat-barát pártok – az RMDSZ-t és a kisebbségek képviselőit is beleértve – részt vennének egy új kormány megalakításában, és a kormány programjának kidolgozásában.

Nicusor Dan bukaresti polgármester, független jelölt televíziós műsorban szerepel a bukaresti elnöki rezidencián a Cotroceni-palotában 2025. május 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)

Hangsúlyozta, hogy államelnökként elgondolkodna azon, hogy kisebbségi ügyekért felelős tanácsost alkalmazzon,

és véleménye szerint a magyar közösség sok értékes emberrel rendelkezik,

akiket szívesen látna maga mellett.

Demkó Attila: Erős protest és elitellenes hangulat van Romániában, de a verseny még nincs lefutva

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai jövők programjának vezetője kérdéseinkre válaszolva elmondta: nagyon erős protest és elitellenes hangulat jellemzi a romániai választóhangulatot, ez vezetett az első forduló eredményéhez is.

Demkó Attila a hirado.hu érdeklődésére kifejtette: „A román társadalom azt látja, hogy nagyon felemás fejlődés zajlott le az elmúlt tíz-húsz éveben. A számadatok alapján jelentős fejlődés történt, ám ezt a mindennapok során nem mindenki érezte. Bukarest és az erdélyi nagyvárosok fejlődtek, de számos vidéki régió leszakadt, ezért ilyen erős a protest hangulat az elmúlt évtizedek elitjével szemben.”

Demkó Attila a Magyar Nemzeti Médiaszövetség Igazságháborúk III. című budapesti konferenciáján 2024. március 14-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Szerinte ez az elégedetlenség manifesztálódhat a vasárnapi elnökválasztás végkimenetelében, azonban a legutóbbi mérések szerint közeledett a jelöltek népszerűsége egymáshoz, ezért még egyáltalán nem lefutott a verseny.

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, újságíróknak nyilatkozik, miután leadta szavazatát a megismételt romániai elnökválasztás első fordulójában a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban kialakított szavazókörzetben 2025. május 4-én. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)