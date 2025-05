Halálos bombatámadás történt egy kaliforniai klinikánál, az FBI szerint terrorcselekmény történt

📹📸 ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Palm Springs kentindeki bir tüp bebek merkezine bombalı araç ile saldırı düzenlendi. Bir kişi öldü.

📹 📸 A car bomb attacked an in vitro fertilization center in Palm Springs, California, USA. One person died. pic.twitter.com/Xq8bRH5S5S

