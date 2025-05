Bloomberg: Donald Trumpék fontolgatják a Voice of America székházának eladását

A Voice of America rádió szerkesztőségének helyet adó székház eladását fontolgathatja a Trump-adminisztráció – írja a Bloomberg . A lap szerint az eladás – amennyiben megvalósul – része a Fehér Ház kormányzati kiadáscsökkentési politikájának, aminek keretében több szövetségi programtól, valamint a nemzetközi fejlesztésekért felelős kormányügynökségtől (USAID) is megvonták az állami támogatást.

A Voice of Americanak otthont adó Wilbur Cohen szövetségi épület – amely eredetileg a társadalombiztosításért felelős kormányszerv, valamint az egészségügyi minisztérium számára építették, de itt kapott helyet egy korábbi szövetségi médiaügynökség – eladásával a Fehér Ház saját ingatlan-lábnyomát akarja csökkenteni, ugyanakkor része annak az átfogó programnak, amivel a túlzó és feleslegesnek ítélt kormányzati kiadásokat szeretnék csökkenteni.

A Voice of America székháza mellett azonban más szövetségi tulajdonú ingatlanokat is eladhat a Fehér Ház, így az élelmiszerbiztonsági ügynökség los angelesi és clevelandi, valamint a lakhatásért és városfejlesztési ügynökség washingtoni épületeit is. A Bloomberg szerint az eladásokat minél rövidebb idő alatt szeretné lebonyolítani a Trump-adminisztráció, az erről szóló sajtóértesülés alapjául pedig a szóban forgó épületek főbérlőjének számító kormányügynökség által közzétett lista adja, amiben

443 olyan szövetségi tulajdonú ingatlant soroltak fel, amelyeket később eladhatnak.

A listát azonban nemsokkal később visszavonták. Ugyanennek a kiadáscsökkentési politikának a jegyében mondták fel korábban a Szabad Európa Rádiónak, valamint a USAID-nek szánt támogatásokat is, a lépés pedig a szervezet magyarországi programjait is érintette. Március elején írtunk arról, hogy Peter Marocco, a Trump-adminisztráció külföldi segélyekért felelős igazgatója elrendelte az összes magyarországi USAID-szerződés felmondását, és adatokat kért a hivatal munkatársaitól a korábbi évek magyar programjairól.

Kiemelt kép: A washingtoni Fehér Ház (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Al Drago)