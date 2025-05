Tíz hónapon át etette a szomszédja macskáját, ezért bíróság elé állítottak egy nyugdíjast Svájcban

Zürichben bíróság elé került egy 68 éves nyugdíjas nő, aki hónapokon át etette a szomszéd macskáját, Leót, sőt be is engedte a lakásába annak ellenére, hogy a tulajdonos ezt kifejezetten megtiltotta. Az eset Svájcban jogi következményekkel jár: a nőt jogosulatlan eltulajdonítással vádolják, és pénzbírság fenyegeti.

Az idős nő kedden állt a bíróság elé, a vád szerint szisztematikusan etette szomszédja macskáját, Leót, olyannyira, hogy az állat végül már nem is akart hazamenni gazdájához – írja egy a Swissinfo.ch svájci hírlap.

A zürichi ügyészség 1 440 000 forintnak megfelelő (3600 svájci frankos) felfüggesztett pénzbírság kiszabását követeli a nyugdíjasra jogellenes eltulajdonítás miatt, valamint további 320 000 forintnyi (800 frankos) pénzbírság is várhat a nőre.

Az ügy azért került bíróság elé, mert a nő nem volt hajlandó elfogadni a végzésként kiszabott bírságot, és a tárgyalás megtartását kérte.

A vádirat szerint a nő tíz hónapon keresztül rendszeresen etette a szomszéd macskáját, amely ugyanabban a társasházban lakott, és gyakran be is engedte a négylábút a lakásába. A macska gazdája egy idő után írásban is felszólította a nőt, hogy ne etesse az állatát, a szomszéd azonban ennek ellenére folytatta a tevékenységet.

Sőt, a nő még a saját macskaajtaját is úgy alakította át, hogy Leo bármikor be- és kijárhasson a lakásába – ez ahhoz vezetett, hogy a macska teljesen elszokott az eredeti otthonától, és már nem tért vissza gazdájához.

A svájci jog szerint ha valaki huzamosabb ideig eteti és otthonába fogadja egy másik ember macskáját, az már nem egyszerű szomszédi jóindulatnak számít, hanem büntetendő cselekménynek minősül. Ilyen esetek gyakorta kerülnek bíróság elé, mivel a macska eredeti gazdái egyre többször jelentik fel a „túlgondoskodó” szomszédokat.

Fontos különbséget tesz azonban a svájci törvénykezés: ha valaki csak alkalomszerűen kínál ételt egy szomszédos macskának, az még nem számít bűncselekménynek. A hatóságok akkor avatkoznak be, ha a gondoskodás szándékosan rendszeressé válik, és az állat emiatt elhagyja eredeti otthonát.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán