Meglepő dolgok derültek ki XIV. Leó pápáról: még színes bőrű felmenői is voltak

Több évszázadra visszamenőleg ismert XIV. Leó pápa, vagyis Robert Francis Prevost családfája. Szülőhelyének, Louisiana államnak az egykori főlevéltárosa (aki genealógus, vagyis a származástannal foglalkozó kutató is egyben) részletesen beszélt arról, hogy mi mindent lehet tudni az új egyházfő felmenőiről.

Alex DaPaul Lee, Louisiana állam egykori főlevéltárosa az NBC Newsnak ismertette a pápa családfáját. Mint mondta, a Prevost vezetéknév gyakorinak mondható az államban.

Az viszont elmondása szerint meglepte, hogy anyai ágon az egyházfő egyik dédnagyanyja, Celeste Lemelle egy szarvasmarhatartásból meggazdagodott kreol családból származott.

Amikor Lee először hallott a pápa feltételezett kreol felmenőjéről Jamarlon Glenn genealógus kollégájától, azt válaszolta: „Kizárt dolog.” „De aztán elkezdtem a kutatás nyúlüregébe zuhanni (…) Nem kellett sok idő, hogy rájöjjek, hogy kreol (származású) volt a louisianai New Orleans hetedik kerületéből, amely a louisianai kreolok egyik kiemelkedő helye volt” – tette hozzá Lee, aki szerint több dokumentummal is sikerült igazolni a pápa származását (mindezt ráadásul a pápa testvére, John Prevost is megerősített a The New York Timesnak).

A családfában sokgenerációs katolikus felmenőt talált a kutató. Alex DaPaul Lee a dokumentumok alapján egészen 1798-ig tudott visszamenni: az említett dédnagyszülő, Celeste Lemelle szülei – Louis Lemelle és Celeste Olimpie Grandpres – abban az évben házasodtak össze Louisianában, és a dokumentumokból kiderült, hogy ők úgynevezett quadroonoknak minősültek a származásukat tekintve.

Ez utóbbi minősítés pedig azt jelentette akkoriban, hogy nekik egynegyed részben színes bőrű felmenőik voltak: ez egyaránt jelenthetett amerikai őslakos (tehát indián) felmenőket vagy afroamerikai ősöket.

Sőt, egy dokumentumból az is kiderült, hogy a Lemelle családnak egykor még rabszolgái is voltak. De a fehér felmenőket tekintve is nagyon vegyes lehet XIV. Leó családfája, ugyanis Louisianában franciák, spanyolok és németek keveredtek az őslakos és afroamerikai lakossággal.

Alex DaPaul Lee szerint Robert Francis Prevost felmenői már később, az 1900-as évek elején hagyhatták el Louisianát Illinois államért. A kutató szerint figyelemre méltó, hogy a pápa származási háttere is tükrözi a kultúráknak azt a történelmi keveredését, ami végül létrehozta Louisiana egyedi identitását.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa audienciát tart a Vatikán VI. Pál pápa termében 2025. május 12-én (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari)