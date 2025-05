A biztonsági szolgálatok rémálma lehet Trump ajándékba kapott katari repülője

Legfeljebb belföldi utakra használhatja biztonságoan Donald Trump azt a Boeing 747-es utasszállító gépet, amelyet Katartól kapott ajándékba, ha nem végeznek el rajta számos módosítást. A Reuters összeszedte most azokat a szabályozásokat és módosításokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy a gép helyettesíthesse a jelenlegi elnöki gépet, az Air Force One-t.

Ahhoz, hogy megfelelő elnöki különrepülőgépként szolgálhasson, különböző fejlesztéseket kell végrehajtani a gép kommunikációjában és védelmi rendszerén – ugyanakkor a Reuters által idézett egykor a légierőnél szolgáló tiszt szerint Trumpnak jogában áll ezektől eltekinteni.

„Ha akarja, és azt mondja: »Elfogadok minden kockázatot, ami azzal jár, hogy nincs meg minden olyan cucc, mint az igazi Air Force One-nak«, akkor megteheti”

– fogalmazott a légierő volt tisztje a Reuters-nek.

Mint kifejtette, szükség lehet még külön vadászgépkíséretre is: az Air Force One azért nem igényel vadászkíséretet szinte soha, mert számos fejlett védelmi rendszerrel van felszerelve, beleértve a rakétacsapások ellen védő eszközöket, elektronikus zavaróeszközöket és infravörös érzékelőrendszereket. De még a vadászgépes kíséret mellett is felmerülhetnek kétségek a Boeing 747-es alkalmasságával kapcsolatban.

„Az Air Force One-t úgy tervezték, hogy túléljen mindenféle környezetben, beleértve a nukleáris háborút is” – mondta a Reuters által megkérdezett szakértő, megjegyezve, hogy a repülőgép képes elviselni a nukleáris robbanás elektromágneses impulzusát is. „Ez nem olyan, amit csak úgy hozzácsaphatnak” – tette hozzá.

Trump előzőleg azzal utasította el a 13 éves, 400 millió dolláros listaáron forgó ajándék repülőgép elfogadásáról szóló kritikákat, hogy „hülyeség” lett volna visszautasítani egy ilyen ajánlatot.

Kiemelt kép: Az Air Force One, az amerikai elnök különgépe (Fotó: EPA/Samuel Corum/Pool)