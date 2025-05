Rejtélyes emberi maradványokat találtak Taylor Swift házánál

A hatóságok megerősítették, hogy nemcsak egy végtagot, hanem további emberi maradványokat is találtak a Watch Hill nevű városrészben. Ezeket már elszállították, és jelenleg is zajlik az azonosításuk – számol be róla az Independent.

Több szomszéd szerint különösen aggasztó, hogy ilyen közelségben került sor egy ilyen megrázó leletre, és többen attól tartanak, hogy az eset kapcsolatba hozható az Egyesült Államok északkeleti régiójában az utóbbi hónapokban feltárt, gyanús körülmények között előkerült emberi holttestekkel.

So, to recap, bones were found several football fields away or at least 1/5 of a mile away from @TaylorSwift‘s home in #RhodeIsland so not really anywhere near Taylor Swift’s home. But here’s a map of where a possible serial killer has been. Hope this new headline brought the… https://t.co/7zQJUkIEsI pic.twitter.com/V6JyVRTCqi

— RLLANDERS (@RebeccaLAnders) May 16, 2025