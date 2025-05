Justin Bieber megtörte a csendet a szexuális erőszakkal vádolt Sean „Diddy” Combs ügye kapcsán

New Yorkban megkezdődött a Sean „Diddy” Combs, ismertebb nevén P. Diddy ellen indított bírósági eljárás, amelynek keretében szexuális bántalmazással és erőszakkal vádolják az ismert amerikai producert. A tárgyalássorozat első napján Cassie Ventura, a zenész korábbi partnere tett részletes tanúvallomást az őt ért sérelmekről, most pedig Justin Bieber is megszólalt az üggyel kapcsolatban.

Cassie Ventura – aki hosszú éveken át állt kapcsolatban Combsszal – korábban nyilvánosan is beszélt arról, milyen mértékű kontrollt gyakorolt felette a zenész, valamint a fizikai és szexuális visszaélésekről is részletesen nyilatkozott – írja a Daily Mail. Kapcsolódó tartalom Újabb sokkoló részleteket árult el a bíróságon Sean „Diddy” Combsról az egykori élettársa „Féltettem a karrierem, féltettem a családom” – fogalmazott többi között az énekesnő. A tárgyalás előrehaladtával Justin Bieber is közölte álláspontját. A fiatal énekes évekkel ezelőtt több alkalommal is együtt dolgozott a producerrel, és egy korábban nyilvánosságra került felvételen az is látható, hogy egy időszakban jelentős időt töltöttek együtt – amikor Bieber még kiskorú volt. Akkoriban a producer azzal indokolta a közös munkát, hogy Bieber új albumán dolgoznak. Az énekes szóvivője a közelmúltban kiadott közleményében hangsúlyozta: „Justin nem tartozik P. Diddy áldozatai közé, őt soha nem bántotta, de persze jelen helyzetben furcsán veszi ki magát, hogy kiskorú volt, amikor sok időt töltöttek együtt. Az ezzel kapcsolatos dráma csupán arra jó, hogy elterelje a figyelmet a valódi áldozatokról.” Bieber azóta közösségi oldalán is kifejezte csalódottságát, és azt írta: hálásnak érzi magát, amiért nem került az áldozatok helyzetébe. Ugyanakkor kiemelte, hogy elítéli a zenész által elkövetett tetteket, és visszatekintve sem érti, hogyan tekinthette őt korábban barátjának. Kapcsolódó tartalom Megkezdődött a szexuális bűncselekményekkel vádolt Sean „Diddy” Combs énekes-producer bírósági tárgyalása A tárgyalássorozat során több jól ismert amerikai előadót is tanúként szólítanak majd vallomást tenni. Kiemelt kép forrása: X.com