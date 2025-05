Ezer-ezer hadifogoly cseréjéről állapodott meg Oroszország és Ukrajna, újabb tárgyalási forduló jöhet

Oroszország és Ukrajna megállapodott egy nagyszabású hadifogolycsere lebonyolításáról – közölte az orosz és az ukrán delegáció is az isztambuli tárgyalásokat követően. Mindkét fél ezer-ezer fogoly szabadon bocsátását vállalta. A felek tűzszüneti elképzeléseikről is egyeztettek, valamint egy esetleges Putyin–Zelenszkij találkozó előkészítése is napirendre került.