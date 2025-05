Donald Trump megölésére buzdított az FBI volt vezetője a titkosszolgálat gyanúja szerint

Comey egy Instagram-bejegyzésében tengerparton talált kagylókról osztott meg egy fotót, amelyen a „8647” számsor is szerepelt. A fotóhoz fűzött szöveg szerint egy „klassz kagylóalakzatot” örökített meg. A számok azonban többek figyelmét is felkeltették, mivel az „86” az amerikai szlengben gyakran a „megszabadulni valamitől” vagy „elpusztítani” kifejezésekkel társul.

A bejegyzés hamar eltűnt az oldalról, de addigra már számos politikus és közéleti szereplő reagált rá. Kristi Noem, a belbiztonsági tárca vezetője szerint Comey posztja gyilkosságra buzdított. Comey ezzel szemben tagadta, hogy ilyen szándéka lett volna, és hangsúlyozta, hogy mindenféle erőszakot elutasít. Mint írta, nem gondolta, hogy a számokat ilyen kontextusban értelmezik, ezért távolította el a bejegyzést – írja a BBC.

Just James Comey causally calling for my dad to be murdered.

This is who the Dem-Media worships. Demented!!!! pic.twitter.com/4LUK6crHAT

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 15, 2025