Törvénysértéssel vádolja a TikTokot az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság tájékoztatta a kínai ByteDance vállalatot, hogy előzetes vizsgálata szerint a vállalat által üzemeltetett TikTok videómegosztó adattár szolgáltatása nem teljesíti a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) szerinti, hirdetési adattár közzétételére vonatkozó kötelezettséget – tájékoztatott a brüsszeli végrehajtó testület csütörtökön.

Az uniós bizottság közleménye szerint a hirdetési adattár kiemelt fontosságú a kutatók és a civil társadalom számára a csaló természetű hirdetések, a hibrid fenyegetéseket jelentő kampányok, valamint az összehangolt, rosszindulatú információs műveletek és a hamis hirdetések felderítéséhez a választásokkal összefüggésben is.

Közölték: Ezenkívül a TikTok hirdetési adattára nem teszi lehetővé a nyilvánosság számára, hogy ezen információk alapján átfogóan keressen hirdetéseket, ezáltal korlátozza az eszköz hasznosságát.

Elmondták, a vizsgálat többek között a belső vállalati dokumentumok elemzését, a TikTok eszközeinek tesztelését és a terület szakértőivel folytatott interjúkat foglalta magában.

A TikTok a vizsgálati anyagban található dokumentumok megvizsgálásával írásban válaszolhat az uniós bizottság megállapításaira. Amennyiben az előzetes megállapítások megerősítést nyernek, az Európai Bizottság meg nem felelés megállapításáról szóló határozatot hozhat, amely a szolgáltató teljes éves világméretű forgalmának akár 6 százalékáig terjedő bírságot, valamint fokozott felügyeletet vonhat maga után annak biztosítására, hogy a szolgáltató meghozza a jogsértés orvoslására tervezett intézkedéseket. Az Európai Bizottság időszakos kényszerítő bírságokat is kiszabhat, hogy a platformot a jogszabályi megfelelésre kényszerítse.

Az ügy előzménye, hogy az uniós bizottság 2024 februárjában eljárást indított annak felmérésére, hogy a TikTok megsértette-e a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt. A reklámok átláthatósága mellett az eljárás kiterjedt a TikTok algoritmikus rendszereinek kialakításából eredő negatív hatásokra is, a korhatár biztosítására, a kiskorúak adatvédelmének, biztonságának és védelmének szavatolására vonatkozó kötelezettségre, valamint a kutatók adatokhoz való hozzáférésére is. Az uniós bizottság 2024 decemberében eljárást indított a TikTok ellen a választásokkal kapcsolatos kockázatok kezelése miatt is. Ezek tekintetében a vizsgálat még folyamatban van – tájékoztattak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Hayoung Jeon)