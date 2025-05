Ezer Starbucks-barista sztrájkol az új öltözködési szabályok miatt

A bejelentés szerint több mint 1000 kávékészítő pincér vasárnap óta nem dolgozik a lánc 75 üzletében – számol be róla az MTI.

Az Egyesült Államokba és Kanadában működő üzletekben dolgozóknak hosszú ujjú, fekete inget, valamint keki, fekete, vagy kék színű nadrágot kell viselniük a zöld színű kötény alatt. A korábbi szabályok jóval szélesebb mozgásteret adtak a kávézókban dolgozó eladók számára, többi között mintás ingek viselését is engedélyezték.

Baristas walk off on the job to resist the new dress code at Starbucks pic.twitter.com/nFufhdgm7I

A cég szerint az új öltözködési előírások jobban hangsúlyozzák majd baristáinak hagyományos viseletét, a zöld kötényt, amely az „otthonosság” érzetét kölcsönzi a vendégeknek.

We’re not just angry over a shirt color.

Starbucks is a MASSIVE company without focus. They refuse to staff our stores properly, give guaranteed hours to workers, pay us a living wage, or provide stipends to pay for this arbitrary dress code.

We need fair union contracts NOW. pic.twitter.com/uHnqVffLX8

— Starbucks Workers United (@SBWorkersUnited) May 14, 2025