Elpusztult Morris, a híres filmsztár aligátor – Adam Sandler is megemlékezett róla

A Colorado Gator Farm a Facebookon jelentette be, hogy kimúlt az idős aligátor, amely Adam Sandler 1996-ban bemutatott Happy, a flúgos golfos című filmjében aratta legnagyobb sikerét – írja az MTI.

Csaknem 3,3 méter hosszúságú és mintegy 290 kilogramm súlyú volt a bejegyzés szerint.

Hollywood star Morris the Gator, most notably known for his role in Happy Gilmore, has sadly passed away. 💔

(H/T: coloradogatorfarm) pic.twitter.com/1w3ktA4yBb

— Golf Digest (@GolfDigest) May 14, 2025