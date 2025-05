A gyűlölet száműzésére szólítanak fel a szlovák politikusok a Fico-merénylet évfordulóján

Megbékélésre és a gyűlöletnek a politikából és a közbeszédből való száműzésére szólítottak fel vezető szlovák politikusok a Robert Fico miniszterelnök ellen tavaly elkövetett merénylet évfordulóján csütörtökön.

„Csak egy lépésre vagyunk a következő tragédiától” – figyelmeztetett Robert Fico a merénylet első évfordulóján Nyitrabányán (Handlová), a tavaly történtek helyszínén, ahol csütörtökön ismét kihelyezett ülést tartott a pozsonyi kormány. Biztonsági szervektől származó információkra hivatkozva a kormányfő hozzátette: a gyűlölködő megnyilvánulások száma nem csökkent, hanem nőtt, és a hivatalos szervek meggyőződése, hogy „mind minőségileg, mind pedig mennyiségileg minden körülmény adott arra”, hogy akármikor egy újabb, közszereplőt célzó merényletre kerüljön sor. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Robert Fico megismételte azon korábbi szavait is, hogy a társadalom mind erőteljesebb polarizációjáért elsődlegesen az ellenzék és a média a felelős.

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta egy, az állami tisztségviselők jogi védelme megerősítésének lehetőségeivel foglalkozó tárcaközi munkacsoport létrehozását is, amely a tervek szerint júliusban alakulna meg.

Peter Pellegrini köztársasági elnök az évforduló alkalmából a közösségi médiaprofilján közzétett bejegyzésében a véleményeknek és nézeteknek a politikai életben, illetve a társadalmon belül történő kölcsönös tiszteletben tartása fontosságát emelte ki, hangsúlyozva: ha a gyűlölet átszövi az egész társadalmat, végül megfojtja azt.

A történtek évfordulóján a pozsonyi kormány több tagja a szlovák hírügynökség jelentése szerint egybehangzóan úgy nyilatkozott, hogy a miniszterelnök elleni merénylet nemcsak egy ember, hanem a jogállam, a demokratikus rendszer és a szabadság elleni támadást is jelentett. A nyilatkozó miniszterek abban is egyetértettek, hogy az eltelt időszakban nem csillapodott a „gyűlöletkeltés”, és ezzel összefüggésben megbékélésre szólítottak fel.

Matus Sutaj Estok belügyminiszter nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy a társadalomból nem tűnt el a más nézetekkel és értékekkel szembeni gyűlölet, amelynek szótára – mint fogalmazott – az ellenzéki politikusok körében is változatlan maradt. A belügyminiszter egyúttal bejelentette: a tárca egy, az internetes gyűlöletbeszéd terjedésének visszaszorítása céljával indokolt törvény megalkotására készül, amely a vonatkozó német szabályozást veszi majd mintául.

A merénylet évfordulóján és annak apropóján, még a kormány kihelyezett ülése előtt Pozsonyban rendkívüli ülést tartott az ország biztonsági tanácsa is.

Az ott – biztonsági és hírszerzési forrásokból – elhangzott információkra hivatkozva Tibor Gaspar parlamenti alelnök a szlovák hírügynökségnek azt mondta: az elmúlt egy évben több mint kétszáz százalékkal nőtt a gyűlölködő megnyilvánulások száma a társadalomban.

Robert Fico kormányfő ellen 2024. május 15-én, a pozsonyi kabinet Nyitrabányán (Handlová) tartott kihelyezett ülése után követtek el fegyveres merényletet. Az elkövetőt, a lévai Juraj Cintulát, aki négy lövéssel sebesítette meg a kormányfőt, a helyszínen őrizetbe vették, majd később a bazini (Pezinok) székhelyű különleges bíróság előre megfontolt gyilkossági kísérlet vádjával letartóztatásba helyezte. Cintula vallomásában azzal indokolta tettét, hogy nem értett egyet a kormány politikájával, egyebek mellett azzal sem, hogy Robert Fico és kormánya folytatólagosan elutasítja, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának. A Cintula elleni eljárást tavaly júliusban terrorista cselekmény elkövetésére minősítették át. Az esettel megbízott ügyész márciusban nyújtotta be az ügy több mint 6200 oldalnyi iratot tartalmazó vádiratát a Speciális Büntetőbíróságra, a per előzetes közlések szerint júliusban kezdődhet meg, a merénylet elkövetőjére életfogytiglani szabadságvesztés büntetése is kiszabható.

