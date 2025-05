Videó: el akarta lopni egy diák telefonját, de rossz emberrel húzott ujjat a tolvaj Londonban

A közösségi médiában, a Red Note nevű platformon megosztott videón az látható, amint az elkövető beszélgetést kezdeményez az áldozattal, nyilvánvalóan azért, hogy elterelje a figyelmét – írja a Daily Mail.

A tolvaj azonban rossz embert szemelt ki magának. A diák azonnal utánaered, követi a mozgólépcsőn le a peronig, ahol rövid dulakodás után sikerül sarokba szorítania a férfit. A felvétel tanúsága szerint szinte satufogással tartja fogva, míg visszaszerzi a készülékét.

Law abiding China bro gets his phone stolen in London, tracks down criminal and delivers Kungfu karma and celestial justice until the cops arrive.

You’ll never guess where the criminal was from 👀 pic.twitter.com/MuymhtMbJH

