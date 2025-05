Lengyelországban tűnt fel a román elnökjelölt George Simion, egy ellenzéki politikust támogatott

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője és elnökjelöltje látogatást tett Lengyelországban, és részt vett az ottani ellenzéki elnökjelölt, Karol Nawrocki keddi kampánygyűlésén Zabrze városban, beszédében támogatásáról biztosította a házigazdát.

A legjelentősebb ellenzéki erőnek, a Jog és Igazságosságnak (PiS) a támogatásával induló Nawrocki kijelentette: mindkettejük választási győzelme esetén Lengyelország és Románia „az értékek Európáját, a hazák Európáját fogja építeni”, nem engedik meg az Európai Unió központosítását, fejlesztik viszont a NATO közép- és kelet-európai államait tömörítő Bukaresti Kilencek csoportot és a transzatlanti kapcsolatokat.

Zabrze, 13.05.2025 🇵🇱 Przyszły prezydent Polski – Karol Nawrocki

🇷🇴 Przyszły prezydent Rumunii – George Simion pic.twitter.com/jNyHt6xfRW — Wacław Jan Kroczek (@WaclawJan) May 13, 2025

George Simion kijelentette: Európában „mindenütt ébredeznek a nemzetek”, és nem engedik, hogy „győzzön az (uniós) zöld megállapodás, amely a kommunizmus új formája”.

„Ellenezzük az illegális bevándorlást és az Amerika-ellenes politikát”

– mondta a román politikus.

„A világ leghatalmasabb embere Karol Nawrockit támogatja” – utalt Simion arra, hogy Donald Trump amerikai elnök a minap a Fehér Házban fogadta a lengyel politikust. Nawrocki és Simion közös fellépésére reagálva Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en azt írta: „Oroszország örvend. Nawrocki és oroszbarát román partnere, George Simion egy színpadon, öt nappal a lengyelországi és romániai elnökválasztás előtt”.

„Minden világos”

– fűzte hozzá Tusk.

Rosja się cieszy. Nawrocki i jego prorosyjski rumuński odpowiednik George Simion na jednej scenie pięć dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce i Rumunii. Wszystko jasne. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 13, 2025

A lengyel kormányfő az elnökválasztási kampányban több olyan kijelentést is tett, amelyben oroszbarátnak állította be a PiS politikáját. A fő ellenzéki párt viszont az elmúlt években több ügyben is Tusk magatartását minősítette Oroszországnak kedvezőnek.

Romániában az elnökválasztás második, Lengyelországban pedig az első fordulója lesz vasárnap.

Romániában az AUR elnöke mellett Nicusor Dan bukaresti független polgármester van versenyben. A lengyelországi választáson 13 jelölt indul. Ha egyikük sem kapja meg a voksok abszolút többségét vasárnap, akkor június 1-jén második fordulót tartanak.

A két fő esélyesnek Rafal Trzaskowski kormánykoalíciós jelölt és Nawrocki számít a felmérések szerint. A Nawrockit támogató PiS és az AUR is az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsaládhoz tartoznak.

