Életfogytiglant kapott a férfi, aki halálra gázolt egy bicikliző fiút, mert „leckét akart adni” neki

Az eset 2023. augusztus 1-jén, nem sokkal éjfél előtt történt a Yardley nevű városrészben. A bíró szavai szerint Ibrahim tudatosan és eltökélten üldözte a két fiatalt, miután meglátta őket a Coventry úton.

A halálos gázolás a Moat Lane nevű útszakaszon történt, ahol a férfi hátulról kétszer is belerohant Jones elektromos kerékpárjába, aki így egy betonoszlopnak csapódott.

🚨Road rage driver, 19, who murdered e-bike rider, 22, by ramming into him to ‘teach him a lesson’ jailed for life pic.twitter.com/LkPweVD76Q

