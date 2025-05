Donald Tump kijelentette: Iránnak nem lehet atomfegyvere!

A szerdán szaúd-arábiai látogatáson tartózkodó Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni új amerikai szankciók szigorú végrehajtását kérte minden országtól, miközben – amint mondta – reméli, sikerül megállapodást elérni az iráni nukleáris kérdésben, mert az Egyesült Államokat egyre inkább aggasztja Irán urándúsító tevékenysége.

„Megállapodást akarok elérni Iránnal. Szeretnék tenni valamit ezért, ha lehetséges” – mondta az Öböl menti Együttműködési Tanács (GCC) hat tagországának rijádi csúcstalálkozóján. „Nagyon kérek minden nemzetet, hogy csatlakozzon hozzánk az általam Iránnal szemben most bevezetett szankciók teljes és maradéktalan végrehajtásában” – folytatta.

Az amerikai kormány a közelmúltban az iráni olajiparhoz és atomprogramhoz kapcsolódó több szervezetet is szankcionált.

Trump a GCC vezetőivel tárgyalva megjegyezte: Teheránnak minden lehetséges megállapodás részeként fel kell hagynia a hozzá ideológiailag közel álló csoportok támogatásával. Iránnak „fel kell hagynia a terror szponzorálásával, le kell állítania véres közvetett háborúit, valamint véglegesen és ellenőrizhetően fel kell hagynia azzal a törekvésével, hogy atomfegyverre tegyen szert”.

„Nem lehet atomfegyverük!” – szögezte le.

Az Egyesült Államok április eleje óta tárgyal Iránnal utóbbi atomprogramjáról, Washington azt reméli, hogy így megakadályozhatja az atomfegyverhez való hozzájutásban.

Trump többször is kijelentette, hogy szerinte lehetséges a megállapodás kieszközlése, de nem a végtelenségig. Trump most határozottan felszólította Iránt, hogy hagyjon fel a Hamász palesztin terrorszervezet, a Hezbollah libanoni síita milícia és a jemeni húszi lázadók támogatásával.

A The New York Times című amerikai lap arról számolt be, hogy Washington terve szerint Irán csak alacsony – az atomfegyverek szempontjából releváns küszöbérték alatti – szintre dúsítaná az uránt, majd polgári felhasználásra arab államoknak szállítaná. Az Anvadzs című iráni hírportál idézett egy magas rangú teheráni politikai tisztségviselőt, aki szerint támogatják a javaslatot. Az urándúsító létesítmények az öbölbeli iráni szigeteken kaphatnának helyet – írta a Hammihan című helyi újság.

Irán a hazai és a nemzetközi média beszámolói szerint az Egyesült Államokkal folytatott magas szintű tárgyalásokkal párhuzamosan tárgyal több öböl menti arab állammal is egy nukleáris konzorcium létrehozásáról.

Az iráni Didban portál szerint Teherán azt szeretné, ha olyan országok, mint Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Arab Emírségek iráni területen részt vennének az urándúsításban.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerdán beszámolt arról, hogy a közelmúltban Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben tett látogatásai összefüggésben állnak az Egyesült Államokkal folyó nukleáris tárgyalásokkal. Aragcsi megerősítette, hogy az iráni külügyminiszter-helyettes pénteken Isztambulban brit, francia és német diplomatákkal találkozik, hogy a Teherán és Washington között tárgyalás alatt álló esetleges új nukleáris megállapodás paramétereiről konzultáljanak.

Kiemelt kép: Donaléd Trump amerikai elnök Mohamed bin Salmán al Sauddal tárgyal Szaud- Arábiaban (Fotó: X)