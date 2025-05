Az Európai Tanács elnöke aggodalommal tekint a boszniai Szerb Köztársaság fejleményeire

António Costa, az Európai Tanács elnöke belgrádi látogatásán hangsúlyozta, hogy Szerbia elkötelezett az uniós csatlakozás mellett, noha Alekszandar Vucsics államfő a múlt héten részt vett a moszkvai győzelem napi ünnepségen; ugyanakkor szarajevói látogatásán aggodalmát fejezte ki a boszniai Szerb Köztársaságban zajló fejlemények miatt, amelyek szerinte belpolitikai válsághoz vezethetnek.

Szerbia elkötelezettséget mutatott az európai uniós csatlakozás mellett annak ellenére, hogy Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök a múlt héten részt vett a második világháború befejezésének alkalmából szervezett moszkvai ünnepségen – hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke kedden Belgrádban.

A szerb köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón António Costa kiemelte: amikor decemberben átvette az Európai Tanács vezetését, egyértelmű üzenetet küldött arról, hogy elkötelezett az Európai Unió nyugat-balkáni országokat érintő bővítése mellett.

Azt mondta, a térségben tett mostani útja is ezt támasztja alá.

„A csatlakozási folyamat a bizalom kiépítésének a folyamata is” – húzta alá, majd hozzátette: az Európai Unió elkötelezett Szerbia csatlakozása mellett, és örömmel vette tudomásul, hogy Belgrád számára is kulcsfontosságú az európai integráció folytatása.

Rámutatott ugyanakkor: fontos, hogy mindez minél hamarabb konkrét lépéseken, a reformok felgyorsításán keresztül is látsszon – számol be róla az MTI. A következő csatlakozási fejezetcsomag megnyitásához a sajtószabadság, a korrupcióellenes harc és a választási törvény módosítása szükséges – magyarázta.

Megismételte ugyanakkor, hogy Brüsszel is elkötelezett Szerbia uniós tagsága mellett, így Szerbia térfelén „pattog a labda”.

Alekszandar Vucsics a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy fontos kérdésekről esett szó a négyszemközti találkozón, például a térségbeli békéről és stabilitásról, valamint a Koszovóval fenntartott kapcsolatról is.

A szerb államfő arról biztosította António Costát, hogy Szerbia elkötelezett a reformok mellett, és továbbra is az a célja, hogy mihamarabb az EU teljes jogú tagjává váljon. Hozzátette: Belgrád azt szeretné, hogy minél hamarabb minél több csatlakozási fejezet nyíljon meg, de tisztában van azzal is, hogy most nem megfelelő a légkör az Európai Unióban a moszkvai útja miatt.

Ugyanakkor reményének adott hangot, hogy a fejezetek megnyitásakor nem ezt, hanem az elért eredményeket veszik majd figyelembe. Az Európai Tanács elnöke nyugat-balkáni körútja keretében Belgrád után Szarajevóba, Podgoricába, Pristinába, Szkopjéba és Tiranába látogat.

António Costa aggódik a boszniai Szerb Köztársaságban történő események miatt

Az Európai Tanács elnöke a boszniai államelnökség három tagjával folytatott megbeszélést követően a Klix.ba szarajevói hírportál beszámolója szerint újságíróknak azt mondta, az Európai Unió továbbra is elkötelezett Bosznia-Hercegovina európai jövője mellett, viszont a feszültségek mérséklődésére van szükség, illetve arra, hogy a boszniai vezetők együtt tudjanak dolgozni.

António Costa azokra a feladatokra is rámutatott, amelyeket az integráció útját járó Bosznia-Hercegovinának még teljesítenie kell, és amelyek az igazságügyre, illetve a tervezett reformok megvalósítására vonatkoznak – írja az MTI.

Megbeszélésükön Denis Becirovic, a háromtagú államelnökség bosnyák tagja aggodalmának adott hangot a boszniai Szerb Köztársasággal kapcsolatban, és úgy vélte, hogy fegyveres összecsapások is előfordulhatnak Bosznia-Hercegovinában, míg Zeljka Cvijanovic, az államelnökség soros, szerb elnöke szerint ennek a valós veszélye nem áll fenn.

Zeljko Komsic, az államelnökség horvát tagja a kormányzatot bírálta, amely – szerinte – semmit nem tett a csatlakozási tárgyalások előrehaladása érdekében.

Zeljka Cvijanovic ezzel sem értett egyet, és azt mondta, számos előrelépés történt. Közölte, fennakadásra azért került sor, mert a nemzetközi közösség boszniai főképviselője alkotmányellenes döntéseket hozott, és ezzel válságba sodorta az országot, így az nem tudja teljesíteni az EU feltételeit. Leszögezte ugyanakkor, hogy uniós segítséggel a folyamatokat újra lehet kezdeni.

Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását hivatott elősegíteni:

március közepén benyújtotta az országrész új alkotmányának tervezetét, valamint a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos beállításának védelméről szóló törvényt.

Február 26-án a boszniai szövetségi bíróság Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseinek figyelmen kívül hagyása miatt első fokon egyévi letöltendő börtönbüntetésre ítélte, és hivatali tevékenységeitől hat évre eltiltotta Milorad Dodikot.

Röviddel ezután a boszniai szerb parlament megszavazta az entitás igazságügyi rendszerének elszakadását a szövetségitől. Ezt a törvényt az ország alkotmánybírósága hatályon kívül helyezte, és Milorad Dodikot a törvény aláírása miatt az ország alkotmányos rendjének veszélyeztetésével gyanúsították meg.

