Alig kétóránként megerőszakolnak egy nőt Spanyolországban, Olaszországban az utcára is félnek kimenni

Nagyjából kétóránként megerőszakolnak egy nőt Spanyolországban, Olaszországban pedig a hölgyek hatvan százaléka fél kimenni az utcára éjszaka. A szexuális bűncselekmények elkövetői között felülreprezentáltak a migránsok.

A múlt héten letartóztattak egy 40 éves férfit Amiens-ben Franciaországban, miután sorozatosan nők elleni, erőszakos támadásokat követett el. Sajtóbeszámolók szerint a férfi egyik áldozatának azt mondta:

„Már régóta meg akartam d*gni egy fehér nőt.”

A gyanúsított ellen – akit korábban már elítéltek nemi erőszakért és szexuális erőszakért – most fegyverrel elkövetett nemi erőszak kísérlete, gyilkossági kísérlet, súlyos szexuális erőszak és súlyos testi sértés miatt folyik nyomozás – írja a RMX News nyomán a V4NA Nemzetközi Hírügynökség.

A migráció miatt romlanak a statisztikák Spanyolországban

Spanyolországban a belügyminisztérium hivatalos statisztikái szerint 2024-ben a nemi erőszakok száma elérte 5206 esetet, ami azt jelenti, hogy

átlagosan napi 14 nemi erőszakot követnek el az országban.

Ez majdnem háromszorosa a 2019-ben jelentett 1878 esetnek. Az emelkedő tendencia 2018 óta évről évre megfigyelhető – mutatott rá a Modernity hírportál.

Spanyolországban ezzel minden 105. percben megerőszakolnak egy nőt. A Remix News tavaly novemberben számolt be a La Rázon jelentéséről, amelyből kiderült, hogy a Katalóniában nemi erőszakért elítéltek 91 százaléka külföldi, miközben a bevándorlók a régió teljes lakosságának mindössze 17 százalékát teszik ki.

Az El Espanol beszámolója szerint, a szexuális erőszakos esetek számának gyors növekedése túlterhelte a rendőrség forráshiánnyal küzdő speciális egységeit. A kormány tisztviselői részben annak tulajdonítják a növekedést, hogy több nő tesz feljelentést, és figyelmen kívül hagyják a Spanyolországba irányuló tömeges bevándorlás elmúlt évtizedben tapasztalt drámai növekedését.

A rendőrségi szakszervezetek szerint „a nőket alulértékelő kultúrák befolyása”, a romló társadalmi értékrend és a fiatal bűnbandák által elkövetett bűncselekmények mind hozzájárulnak ehhez a tendenciához.

Olaszországban sem jobb a helyzet: a nők félnek kimenni az utcára

A bűnözési ráta olyannyira megnőtt Olaszországban is, hogy tegy friss felmérés szerint

tízből hét nő fél egyedül kimenni a éjszaka az utcára.

Tavaly Olaszország-szerte 2 388 716 bűncselekményt jelentettek be, ami 2 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest, és 3,8 százalékos ugrást 2019-hez képest. A kifejezetten nőket célzó bűncselekmények még ennél is nagyobb mértékben emelkedtek, különösen a szexuális támadások, amelyek 34,9 százalékkal nőttek, csak tavaly 6587 esetet jelentettek. A felmérésből az is kiderült, hogy a nők negyede mondta azt, hogy szexuális zaklatásnak volt kitéve, 23,1 százalékuk pedig azt, hogy kirabolták, 29,5 százalékuk pedig azt, hogy idegenek követték őket.

Secondo l’ultimo rapporto Univ-Censis quasi 7 donne su 10 (il 67,3%) hanno paura quando devono rientrare in casa. In più, sono aumentati i casi di violenza sessuale, rapine e borseggi.

La connessione tra l’aumento dei crimini e l’immigrazione di massa c’è. Nascondere la testa… pic.twitter.com/E9CHfj04nN — Pro Italia (@ProItalia_org) May 8, 2025

2023-ban az összes szexuális támadás 43 százalékát külföldiek követték el, annak ellenére, hogy a lakosságnak csak mintegy 8 százalékát teszik ki.

A tömeges migráció és a szexuális bűncselekmények közötti összefüggésről tavaly az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni így nyilatkozott.

„Most rasszistának fognak definiálni, de van egy kiemelkedő körülmény, sajnos, a szexuális erőszak eseteivel kapcsolatban: az elkövetők általában bevándorlók, illegális bevándorlók” – fogalmazott Meloni.

A migránsok aránytalanul magas szexuális bűnözési arányát más európai országokban is megállapították, többek között az Egyesült Királyságban. Egy múlt havi, angliai és walesi rendőrségi adatokon alapuló jelentés szerint az előző évben 8500 külföldit tartóztattak le nemi erőszak vagy más szexuális bűncselekmény gyanújával.

Ez az országban minden ötödik szexuális bűncselekményből egy támadást jelentett, annak ellenére, hogy a migránsok a lakosságnak csak mintegy 16,8 százalékát teszik ki.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Quique Garcia)