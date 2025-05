A vadászgépes kíséret mellé még saját McDonald’s-ot kapott Donald Trump a szaúdiaktól

Az amerikai elnök gépét vadászgépek kísérték egészen a sivatagi leszállásig, ahol ünnepélyes keretek között fogadták. A látogatás apropóját egy komoly diplomáciai bejelentés adta: az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia minden korábbinál szorosabb együttműködésre törekszik.

President Trump lands in Saudi Arabia after receiving a fighter jet escort through the kingdom’s airspace. pic.twitter.com/JnQtHyBvF1

A szaúdi királyság a jelek szerint kiemelt figyelmet fordított arra, hogy Trump a lehető legnagyobb kényelemben töltse el az időt. A vendéglátás során nem csupán luxusszolgáltatásokkal, hanem személyre szabott megoldásokkal is kedveskedtek neki – ezek közül az egyik legérdekesebb, hogy ha Trump nem tudott volna eljutni egy gyorsétterembe, akkor az étterem „ment” hozzá.

Yes, it’s a mobile @McDonalds here in Riyadh. pic.twitter.com/Y6T2EBDbQf

Egy mozgóegység, amely a híres amerikai gyorsétteremlánc kínálatát biztosítja, külön az amerikai elnök számára állt rendelkezésre, így akkor is hozzájuthatott kedvenc fogásaihoz, ha éppen nem volt ideje vagy lehetősége ellátogatni egy étterembe – számolt be róla a Sky News.

Ismert tény, hogy Trump előszeretettel fogyaszt gyorsételeket, és korábban kampányrendezvényein is gyakran megfordult ilyen környezetben – volt, hogy személyesen szolgálta ki a vendégeket.

Trump is working a shift at McDonalds right now, for no reason other than to troll Kamala for lying.

That’s it. 😂

Say what you want about him, but the man is objectively hilarious. pic.twitter.com/VBu9dVhlQR

— Clandestine (@WarClandestine) October 20, 2024