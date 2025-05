38 év után most felmentették a brit férfit, aki a történelem egyik legsúlyosabb jogi tévedésének áldozata lett

A most 68 éves férfit azzal vádolták, hogy 1986-ban megerőszakolta és meggyilkolta a 21 éves Diane Sindallt az angliai Birkenhead városában. A nőt akkor egy sikátorban találták meg brutális támadás áldozataként – számol be róla a Sky News.

Később újra kérvényezte az ügy felülvizsgálatát, és a Criminal Cases Review Commission (CCRC) által elrendelt friss vizsgálatok döntő jelentőségűnek bizonyultak. A fellebbviteli eljáráson Sullivan ügyvédei azzal érveltek, hogy az új DNS-eredmények alapján egyértelmű: nem ő volt az elkövető.

A döntést Sullivan a börtönből, videókapcsolaton keresztül hallgatta végig. Meghatottságában a fejét lehajtva, könnyeivel küszködve reagált.

A férfi így nyilatkozott a tárgyalás után: „38 évvel ezelőtt elvették a szabadságomat egy olyan bűncselekmény miatt, amit nem követtem el. Amit velem tettek, súlyos igazságtalanság volt. De ez nem változtat azon a tényen, hogy Diane Sindall halála borzalmas és tragikus veszteség volt.”

Hozzátette: „Azt mondják, az igazság szabaddá tesz. Csak azt nem mondják meg, hogy mennyi idő múlva. Nem vagyok dühös, nem vagyok keserű. Csak szeretnék visszatérni a szeretteimhez, és kihozni a legtöbbet abból a kevés időből, ami még megadatott.”

Peter Sullivan is trending in the United Kingdom because his 38-year-old murder conviction has been quashed by the Court of Appeal.

Sullivan was originally convicted for the 1986 killing of Diane Sindall, but new DNA tests revealed he was innocent.

