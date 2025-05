Trump a Katartól ajándékba kapott repülőt fogja használni új Air Force One-ként

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma ajándékként jut átmeneti időre egy Boeing 747-es repülőgéphez, amely a következő években elnöki repülőgépként szolgál majd – jelentette be az amerikai elnök washingtoni idő szerint vasárnap este, reagálva a sajtóhírekre, amelyek arról szóltak, hogy a katari királyi család ajánlott fel egy járművet ingyen a Fehér Háznak.

Donald Trump közölte, hogy az érkező gépre cserélhetik le az amerikai államfők által jelenleg használt Air Force One-t. Az elnöki repülőgép elnevezése Air Force One, azaz a légierő első számú járműve, ami utal arra is, hogy a mindenkori amerikai államfő egyben a hadsereg főparancsnoka is.

Vasárnap az amerikai média arról számolt be, hogy

a 400 millió dollár (mintegy 144 milliárd forint) értékű „Jumbo Jetet” Donald Trump a hivatali idejének végéig használja majd, ezt követően a jármű tulajdonjoga az elnöki könyvtárára szállna.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője előzetesen azt hangoztatta, hogy bármely, külföldi kormány által felajánlott ajándék elfogadása minden vonatkozó törvény betartásával történhet.

Az amerikai elnök Truth Social oldalán reagált az ajándékba kapott óriási gépet ért kritikákra, ahol úgy fogalmazott:

„A védelmi minisztérium ajándékba, teljesen ingyen kap egy 747-es repülőgépet, hogy ideiglenesen lecserélje a 40 éves Air Force One-t, egy nagyon nyilvános és átlátható ügylet keretében, annyira zavarja a korrupt demokratákat, hogy azt követelik, a gép teljes árát fizessük ki. Ezt bárki meg tudja csinálni! A demokraták világklasszis vesztesek!”

A Boeing repülőgépgyártó 2018-ban kapott megrendelést az akkor is hivatalban lévő Donald Trumptól két új elnöki repülőgép elkészítésére. A 3,9 milliárd dolláros megbízásnak a vállalat a tervek szerint 2029-re tud eleget tenni.

A UNITED Airlines Boeing 747-es repülőgépe a repülőtér felett 2016. április 7-én Frankfurtban.

Az ajándékozás bejelentése egy nappal előzte meg Donald Trump közel-keleti látogatását, amely érinti Katart is. A három országot, Katar mellett Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket érintő körút Donald Trump első előre tervezett külföldi hivatalos látogatása lesz januári hivatalba lépése óta.

Az elnök április 26-án rendkívüli, egynapos utazást tett Rómába és a Vatikánba, ahol részt vett Ferenc pápa búcsúztatásán és gyászszertartásán.

