Már Vlagyimir Putyin személyes elitalakulatát is bevethették az oroszok Ukrajnában

Az FSZB elit elnöki ezredét is bevetették az oroszok a kelet-ukrajnai Csasziv Jar ostromában – közölte az ukrán hadsereg a The Kyiv Independent szerint. Csasziv Jar stratégiailag fontos város a Donyecki területen, és egy intenzív, hosszan tartó és véres csata színhelye, amely 2024 áprilisának elején kezdődött.

Az ezredes bevetéséről az ukrán 24. önálló gépesített dandár szóvivője számolt be, aki szerint az orosz erők továbbra is sikertelenek a város elfoglalására tett kísérleteikben, és erősítést kértek az orosz elit egységektől. Közlése szerint ezért csatlakozott az orosz 98. ejtőernyős hadosztályhoz az FSZB elnöki ezrede is.

„Ezek a legmagasabb szintű szakemberek. Most nagyon intenzív harcokkal kell szembenéznünk, és nagyon pontos és precíz munkával kell szembenéznünk”

– mondta az ukrán dandár szóvivője. Hozzátette: „Ha az oroszok ilyen szintű szakembereket használnak a városi harcban, akkor valószínűleg nehézségekkel is szembesülnek.”

Az FSZB elnöki ezrede – más néven Kreml-ezred – felelős a Kreml, a benne tárolt értékek és az állami tisztviselők biztonságáért, valamint olyan ünnepélyes feladatok ellátásáért, mint például az őrségváltás az Ismeretlen katona sírjánál a moszkvai Sándor-kertben.

„A Csasziv Jar-i harcok most városi hadviselés jellegűek” – fejtette ki az ostrom részleteit ukrán szóvivő. „Amikor nem tudják megrohamozni, bevetik a légierőt, és elpusztítják a várost” – mondta.

Csasziv Jar stratégiai fontosságú település, mivel egy magaslaton helyezkedik el, a várost kettészeli a Sziverszkij-Donyeck–Donbasz-csatorna, amely így akadályt jelent a támadók számára. 2024 tavaszán és nyarán az ukránoknak még sikerült távoltartani az oroszokat a várostól, és visszaszorították őket a csatorna másik partjára.

Azonban 2025 elején az oroszoknak sikerült elfoglalni egy üzemet, azóta pedig házról házra harcolnak az oroszok, akik a többemeletes épületekben keresnek fedezéket. A település közben szinte teljesen kiürült, a 2022-ben még több mint 12 ezer lakosú városban 2025. április 28-ra csak 156-an maradtak a helyi ukrán katonai közigazgatás helyettes vezetője szerint.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök orosz katonákkal a II. világháborúban a náci Németország felett aratott győzelem 80. évfordulójának alkalmából tartott győzelem napi díszszemle után a moszkvai Vörös téren 2025. május 9-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Gavriil Grigorov.