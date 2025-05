Alig kezdte meg a működését Frierich Merz új német kancellár kormánya, máris népszerűtlenebb mint elődje

Még csak alig néhány napja, hogy Friedrich Merz, a Keresztrénydemokrata Párt (CDU) vezetője elfoglalta a kancellári széket, de máris borús hangulat övezi új kormányát Németországban. A német választóknak sokkal rosszabb kezdeti véleménye van az új kancellárról és kormányáról, mint az Olaf Scholz előző kancellár vezette kormánykoalícióról volt, amely egyébként végül népszerűségi okokból bukott meg.

A BILD számára készült friss INSA-közvélemény-kutatás szerint a németek mindössze 23 százaléka elégedett Merz munkájával – jóval kevesebb, mint amennyien Olaf Scholzot támogatták ugyanilyen korai szakaszban 2021-ben. A volt szociáldemokrata kancellár a beiktatását követő második napon 37 százalékos támogatottsággal kezdett, azaz 14 százalékponttal jobban.

A rossz hangulat nem csupán a kancellárt, de a teljes új, fekete-vörös (CDU/CSU–SPD) nagykoalíciót is sújtja: a válaszadók közel fele kifejezetten elégedetlen az új kormány munkájával, miközben csupán 29 százalék értékeli pozitívan őket. Ez jelentősen elmarad a korábbi jelzőlámpa-koalíció (szocáldemokraták–zöldek–szabaddemokraták) kezdeti fogadtatásától is elmarad, amelynél – ahogy az INSA vezetője, Hermann Binkert is kiemeli – legalább egyfajta reform-optimizmus lengte körül a hivatalba lépést.

„Az új kormánnyal szemben nincs valódi elvárás, mert az emberek nem bíznak benne” – fogalmaz Binkert.

Ha a kabinet valóban eredményeket tud felmutatni – különösen a migráció és a gazdaság területén –, az megfordíthatja a hangulatot. „De ehhez tettek kellenek, nem puszta bejelentések” – tette hozzá.

Merz számára a nehézkes kezdés egyben intő jel is. Bizalom csak akkor jár számára, ha cselekedetekkel vívja ki azt – méghozzá nagyon gyorsan. A választók ugyanis nem a türelmükről híresek, ha éppen rosszul muzsikál a gazdaság, főleg nem egy belső válsággal sújtott, új kancellár vezette kormány esetében.

Kiemelt kép: Friedrich Merz kancellárrá választásának napján (Fotó: RALF HIRSCHBERGER/AFP)