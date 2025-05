A 2022-es kudarcba fulladt isztambuli tervezet lehet az orosz–ukrán béke kiindulópontja

Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap közvetlen béketárgyalásokat javasolt Ukrajnának a háború lezárása érdekében. A Kreml közlése szerint a tárgyalások alapját a 2022-ben elvetett, úgynevezett „isztambuli közlemény” adná, amelyet a háború korai szakaszában dolgoztak ki, valamint a jelenlegi realitások – nevezetesen, hogy Oroszország Ukrajna területének közel egyötödét ellenőrzése alá vonná.

Putyin kezdeményezését Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy néz ki elfogadni készül, ugyanakkor világossá tette: Kijev csak abban az esetben hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, ha Moszkva előzetesen beleegyezik egy azonnali tűzszünetbe.

A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov elmondta, hogy a javasolt tárgyalások nemcsak a 2022-es tárgyalási dokumentumot veszik figyelembe, hanem az aktuális geopolitikai helyzetet is.

A 2022-es tárgyalások Fehéroroszországban kezdődtek, majd Isztambulban folytatódtak. Az ott körvonalazott tervezet Ukrajna semlegességét írta elő, amelyért cserébe nemzetközi biztonsági garanciákat kapott volna az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaitól és más nemzetektől.

A Reuters által is megtekintett dokumentum értelmében Ukrajna vállalta volna, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz, valamint ideiglenes nukleáris semlegességet fogadott volna el, cserébe olyan biztonsági garanciákban részesült volna, amelyek elvben köteleznék az Egyesült Államokat és szövetségeseit arra, hogy katonailag reagáljanak egy újabb orosz agresszió esetén.

A területi kérdések – például a megszállt területek státusza – a dokumentumban másodlagosnak számítottak, a fő hangsúlyt a biztonsági garanciák kapták.

Ezen garanciák azonban aggodalmat váltottak ki a nyugati országokból, mivel egy jövőbeni orosz-ukrán konfliktusban közvetlen katonai részvételre kötelezhették volna őket.

A most újra előkerült tervezet Ukrajna európai integrációját is megkönnyítette volna, Oroszország viszont cserébe korlátozásokat kért volna az ukrán fegyveres erőkre, valamint az orosz nyelvű lakosságot érintő, Moszkva szerint diszkriminatív törvények eltörlését. Bár a 2022-es tárgyalások végül kudarcba fulladtak, egyre több nemzetközi szereplő – köztük Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja – is úgy látja, hogy ez a dokumentum szolgálhat a jövőbeli béke kiindulópontjaként.

