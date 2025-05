XIV. Leó pápa első üzenete: Ne legyen több háború!

„Ne legyen több háború!” – szólított fel a héten megválasztott pápa a vatikáni Szent Péter téren.

Pope Leo XIV appeals for peace in Gaza and Ukraine, and between India and Pakistan.

„I carry in my heart the sufferings of the beloved Ukrainian people. Let everything possible be done to achieve an authentic, just and lasting peace as soon as possible. May all the prisoners be… pic.twitter.com/lLP2vV8CPe

— Vatican News (@VaticanNews) May 11, 2025