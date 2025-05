Trump felszólítására Zelenszkij elfogadta Putyin javaslatát, Isztambulban zárhatják le a háborút

Zelenszkij vasárnap közösségi oldalán jelentette be, hogy csütörtökön Isztambulban várja Putyint, egy esetleges béketárgyalásra. „Nincs értelme tovább halogatni a vérontás befejezését. Várom Putyint csütörtökön, személyesen, Törökországban” – írta.

A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke felszólította Ukrajnát: fogadja el az orosz fél által javasolt közvetlen tárgyalásokat – számol be róla a BBC.

Trump úgy fogalmazott, „azonnal meg kell tartani a találkozót”, mert csak így lehet kideríteni, van-e valós esély a békére.

– tette hozzá.

Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ukrán fél nyitott a tárgyalásokra, de ezek csak tűzszünet után kezdődhetnek meg. „Holnapra teljes és tartós tűzszünetet várunk, hogy ezzel megteremtsük a diplomácia alapját” – írta az X-en közzétett bejegyzésében.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025