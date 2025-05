Második világháborúban elrejtett titokzatos aranykincsekre bukkantak egy cseh erdő mélyén

A felfedezés még februárban történt, amikor két kiránduló fémes tárgyat vett észre a Zvicina-hegy közelében, egy sziklafalból kiállva. A helyszínen két fémdobozt találtak, bennük összesen 598 aranyérmét, karkötőket, egy láncot kulccsal, pipadohány-tasakokat és más személyes tárgyakat – írja a FOX Weather.

A gyűjtemény döntő többsége francia eredetű, de találhatók benne az Osztrák–Magyar Monarchiában, Belgiumban és az Oszmán Birodalomban vert darabok is. Érdekesség, hogy német és csehszlovák érmék egyáltalán nem szerepelnek köztük – ez a kutatók szerint utalhat a kincs egykori tulajdonosára.

Hikers discover 7kg Of Gold, artifacts worth $340,000 in the mountains of Czech Republic pic.twitter.com/wY4q3w81uo

— Constituent 🇺🇸🌺🐦🕊️ 🕉️ (@808constituent) May 4, 2025