Rendkívül fontos, hogy csapataik rugalmasságot és választási szabadságot biztosítsanak a NATO keleti szárnyának védelmében – így harangozta be a BBC azt, hogy öt, Oroszország szomszédságában fekvő EU-tagállam belengette: kilép a taposóaknák használatát tiltó ottawai egyezményből.

Finnország, Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia Oroszország növekvő fenyegetésére hivatkozva lépnek ki a gyalogsági aknák betiltásáról szóló kulcsfontosságú nemzetközi egyezményből.

„Bárhol, bármikor és bármely szereplő általi

használatuk továbbra is teljes mértékben elfogadhatatlan az Európai Unió számára”

– e szavakkal ítélte el Josep Borrell, az EU diplomáciai főképviselője egy nyilatkozatban 2025. február 4-én Donald Trump amerikai elnök döntését, amely feloldotta az aknák használatára vonatkozó amerikai korlátozásokat.

Egyszer így, egyszer úgy

Ez a döntés „aláássa a gyalogsági aknák elleni globális normát, amely az elmúlt 20 évben több tízezer ember életét mentette meg” – mondta Borrell, hozzátéve, hogy az aknaáldozatok többsége gyermek.

Az ukrajnai Kijev régió megszállás alatt álló területén talált robbanószerek ellenőrzött megsemmisítése, 2023 áprilisában (Fotó: Celestino Arce/NurPhoto/Getty Images)

Egy hónap múlva, 2025 márciusában az EU azon tagállamainak védelmi miniszterei, miután deklarálták, hogy taposóaknákat óhajtanak telepíteni (nyilván nem külországok, hanem a saját államaik területére – szerk.), kijelentették: „Ezzel a döntéssel egyértelmű üzenetet küldünk: országaink felkészültek és minden szükséges intézkedést képesek alkalmazni területünk és szabadságunk védelmében”.

Ismert: ezen országok egyike sem áll háborúban.

Csak Trump aknája halálos

„Évente több ezer ember sérül meg és hal meg taposóaknák miatt” – emlékeztetett a BBC 2020. január 31-én, amikor Donald Trump első ízben jelentette be, hogy feloldja az amerikai erők által használt gyalogsági aknák telepítésére vonatkozó korlátozásokat.

„A gyalogsági aknák biztosítása a leköszönő amerikai kormányzat legújabb lépése Ukrajna háborús erőfeszítéseinek támogatása érdekében, mielőtt Donald Trump január 20-án visszatér a Fehér Házba” – szintén a BBC így kommentálta 2024. november 20-án azt a hírt, miszerint Joe Biden amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyalogsági aknákat adjon Ukrajnának.

Az Ukrán Nemzeti Gárda aknamentesítési egysége által begyűjtött, fel nem robbant lőszer ellenőrzött robbantása Herszon közelében, 2023 májusában (Fotó: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket/Getty Images)

Fegyver a lakosság ellen

A gyalogsági aknák szörnyű dolgokat művelnek ártatlan emberekkel. A fegyverek egy kis csoportjába tartoznak, beleértve a vegyi és biológiai fegyvereket is, amelyeknek használata annyira visszataszítók, hogy soha többé nem szabad használni őket – idézi a The Guardian a szerb Zoran Jesicset, aki Boszniában elveszítette a jobb lábát egy akna miatt. Jesics a szerb hadsereg 21 éves katonája volt, amikor egy erdőben aknára lépett. Rokkant lett, és súlyos lelki traumákkal küzd. Később megtudta: „ez a mi aknánk volt” – idézi a The Guardian.

A brit lap hozzáteszi: több éves statisztikák támasztják alá, hogy világszerte

a taposóaknák által megölt vagy megsebesítettek 70-85 százaléka civil.

Kiemelt kép: Táblák figyelmeztetnek a sérült elektromos kábelek közelében lévő aknákra, 2024. július 17-én az ukrajnai Balaklijában (Fotó: Scott Peterson/Getty Images)