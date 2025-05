Ukrajna bemutatta legújabb fegyverét, amely 1600 kilométerre juttatja 120 kilogrammos robbanótöltetét

A FP-1 névre keresztelt pilóta nélküli eszközt egy megemlékezés keretében mutatták be. A rendszer akár 1600 kilométeres távolságot is képes megtenni, miközben akár 120 kilogrammnyi robbanótöltetet is szállíthat – írja az Interesting Engineering.

A fejlesztés részleteiről Anna Hvozdiar, a stratégiai iparért felelős tárca helyettes vezetője számolt be. Elmondása szerint az FP-1 már sorozatgyártásban készül, és több partner is érdeklődik iránta. Hangsúlyozta, hogy az eszköz teljes egészében ukrán tervezésű, és gyors ütemben sikerült ipari méretekben előállítani.

🛩️A New Ukrainian Long-Range Drone, the FP-1, Has Been Unveiled

The newly presented, FP-1, is a Ukrainian long-range kamikaze drone with a claimed range of up to 1,600 km and a warhead capacity of up to 120 kg.

What makes it especially notable is the absence of landing gear and… pic.twitter.com/9QbOpAtpeU

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 6, 2025