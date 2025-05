Újra betört Eminem házába a visszatérő zaklatója, és újra elítélték

Matthew David Hughes nevét nem először említik az amerikai sajtóban Eminemmel összefüggésben: a 32 éves férfit már korábban is letartóztatták, miután 2020-ban illetéktelenül behatolt a detroiti rapper otthonába – írja az Independent.

A tárgyalás Michigan állam Macomb megyéjében zajlott, ahol Eminem – polgári nevén Marshall Mathers – személyesen is tanúskodott a vádlott ellen. A bíróság szerdai döntése előtt kétórás tanácskozást tartott az esküdtszék.

🚨 Matthew Hughes found GUILTY for breaking into Eminem’s Clinton Township home for second time.

Hughes is scheduled to be sentenced on June 17, 2025. pic.twitter.com/WtG9HMEZd7

— The Eminem Bible (@Shadyind) May 8, 2025