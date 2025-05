Trump a Perzsa-öblöt is átnevezné, Irán tiltakozik

A lépés – amelyet Trump a jövő héten esedékes szaúd-arábiai látogatása során jelenthet be – hosszú ideje feszültségforrás Irán és az arab országok között. Míg az arab államok évek óta szorgalmazzák a névváltoztatást, Irán – mint az egykori Perzsa Birodalom örököse – történelmi jogokra hivatkozva ragaszkodik a „Perzsa-öböl” elnevezéshez.

A feszültség 2012-ben is fellángolt, amikor Irán azzal fenyegette meg a Google-t, hogy beperli, mert a térképein egyáltalán nem jelölte a vízfelület nevét – írja az AP News.

Bár a Fehér Ház hivatalosan nem reagált az értesülésre, az amerikai hadsereg már évek óta az „Arabian Gulf” megnevezést használja saját közleményeiben és térképein. A kérdés azonban Irán számára szimbolikus jelentőségű:

Az iráni külügyminiszter, Abbas Araghchi az X közösségi oldalon élesen bírálta a kezdeményezést, mondván: „Politikai indíttatású kísérletek a történelmileg rögzült Perzsa-öböl név megváltoztatására ellenséges szándékot tükröznek Iránnal és népével szemben, és határozottan elítéljük azokat.”

The name Persian Gulf, like many geographical designations, is deeply rooted in human history. Iran has never objected to the use of names such as the Sea of Oman, Indian Ocean, Arabian Sea, or Red Sea. The use of these names does not imply ownership by any particular nation, but… pic.twitter.com/PQjUiph4qt

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 7, 2025