Tovább fokozódik a feszültség: India és Pakisztán kölcsönös rakétacsapásokat hajtott végre

A pakisztáni hadsereg szóvivője szombatra virradó éjszaka rendkívüli televíziós bejelentést tett, amelyben azt állította, hogy India hat ballisztikus rakétát indított, de azok mind indiai területen csapódtak be. A rakétákat állítólag az észak-indiai Adampurból lőtték ki, és Amritsar város térségében érték földet – számolt be a Reuters.

Az indiai hatóságok hivatalosan nem kommentálták a rakéták kilövését, azonban Amritsar kerületi biztosa vészhelyzeti SMS-ben figyelmeztette a lakosságot, hogy tartsák be az elsötétítési és óvintézkedéseket.

