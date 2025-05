Trump kinevezte Washington ideiglenes főügyészét

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy Jeanine Pirro, a Fox News műsorvezetője és egykori bíró lesz Washington ideiglenes szövetségi főügyésze, miután visszavonta korábbi jelöltje, Ed Martin Jr. kinevezését.

Pirro, aki 2006 óta dolgozik a Fox Newsnál és jelenleg társműsorvezetője a The Five című esti műsornak, korábban három cikluson keresztül volt megválasztott kerületi ügyész New York állam Westchester megyéjében, illetve 1990-ben bírónak is megválasztották.

Trump a Truth Social nevű platformon közölte, hogy Pirro ideiglenes megbízatással veszi át a posztot, de nem részletezte, hogy végleges jelölést is tervez-e. „Jeanine rendkívül képzett ehhez a feladathoz, és New York állam történetének egyik legjobb ügyészeként tartják számon. Külön kategóriát képvisel” – írta Trump.

Trump azért vonta vissza Ed Martin Jr. jelölését az AP News szerint, mert egy befolyásos republikánus szenátor közölte, nem tudja támogatni Martint, mivel védelmébe vette a Capitolium 2021. január 6-i ostromában résztvevő zavargókat. „Nagyszerű ember, de nem kapta meg azt a támogatást, amit vártam” – mondta Trump az Ovális Irodában, hozzátéve: „De van valaki más, aki nagyszerű lesz.”

Pirro maga is érintett volt a 2020-as választásokkal kapcsolatos összeesküvés-elméletekben. A Smartmatic USA nevű szavazástechnológiai cég 2021-ben 2,7 milliárd dollárra perelte őt, a Fox Newst és másokat, mert azok azt állították, hogy a cég segített „ellopni” a választásokat Trump elől. A per jelenleg is folyamatban van.

Ellentétben Martinnal, aki soha nem dolgozott ügyészként vagy vitt végig bírósági ügyet, Pirro több évtizedes jogi tapasztalattal rendelkezik. Az Albany Law School 1975-ös végzőseként az ország első családon belüli erőszakkal foglalkozó ügyészi részlegét vezette.

Később republikánusként indult Hillary Clinton szenátori helyéért is 2005-ben, de végül az államügyészi posztért szállt versenybe, amit elveszített Andrew Cuomo ellen.

Pirro közéleti ismertsége az O.J. Simpson-ügy idején nőtt meg, amikor rendszeres vendég volt CNN-es műsorokban. Fox Newsos karrierje során gyakran interjúvolta Trumpot.

Pirro kinevezése illik Trump korábbi gyakorlatába, miszerint Fox Newsos személyiségeket emel magas pozíciókba. Ilyen volt például Pete Hegseth, a Fox & Friends Weekend egykori társműsorvezetője, akit Trump védelmi miniszternek nevezett ki.

A Fox News közleményben reagált a hírre: „Jeanine Pirro értékes tagja volt a The Five csapatának az elmúlt három évben, és szeretett műsorvezetője a Fox Newsnak már 14 éve. Minden jót kívánunk neki új szerepében Washingtonban.”

