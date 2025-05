New York újabb egyetemén tartóztattak le palesztinpárti tüntetőket – közölték a hatóságok pénteken az MTI szerint.

A New York University-höz tartozó Brooklyn College-nál a rendőrség fizikai erőt alkalmazva avatkozott közbe, hogy felszámolja az Izrael-ellenes aktivisták csütörtökön engedély nélkül emelt sátortáborát. New York város rendőrségének fellépése nyomán 14 embert tartóztattak le. A szintén New Yorkban működő Columbia Egyetemen még szerda éjszaka állítottak elő 80 embert. Az intézmény pénteki bejelentésre szerint a hatósági eljárás alá került diákok közül 65 tanulmányait függesztette fel az intézmény.

A tüntetők szerdán napközben elfoglalták a Columbia Egyetem központi könyvtárát, a Butler könyvtárat, amelyet átneveztek és „szabad területté” nyilvánítottak, valamint palesztinpárti transzparenseket és palesztin zászlókat függesztettek ki, és megrongáltak berendezési tárgyakat.

Claire Shipman, a Columbia Egyetem megbízott elnöke szerdán videóközleményben ítélte el a történteket, és közölte, hogy ő kezdeményezte New York város rendőrségének beavatkozását, valamint arról is beszámolt, hogy a tüntetőkkel lezajlott incidens során az egyetem rendőrségének két tagja megsérült.

A Trump-adminisztráció a közelmúlt több száz millió dollár szövetségi támogatás folyósítását függesztette fel a magánintézményként működő Columbia Egyetem számára, azt kifogásolva, hogy az intézmény nem tesz meg eleget az antiszemita megnyilvánulások ellen, és nem védi hatékonyan az ott tanuló zsidó diákokat.

Még kedden Seattle-ben több tucat Izrael-ellenes tüntetőt vettek őrizetbe Washington állam egyetemén (University of Washington), mert elfoglalta az intézmény egy épületét.

A palesztinpárti aktivisták a mérnöki kar egy épületét vonták ellenőrzésük alá, és azt követelték, hogy az egyetem szüntesse meg a kapcsolatait, az egyetem anyagi támogatójaként hosszú idő óta szerepet vállaló Boeing légi- és hadiipari nagyvállalattal. A tiltakozásról megjelent felvételek szerint a radikális tüntetők akadályokat emeltek az épület közelében, hogy megakadályozzák a rendőrség beavatkozását, meggyújtottak több szeméttárolót, valamint elbarikádozták magukat az épületben.

