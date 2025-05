Kölcsönös vádaskodás árnyékolja be az orosz tűzszünetet: Kijev szerint támadnak, Moszkva szerint védekeznek

Az ukrán fél szerint az orosz bejelentés pusztán propagandaakció. Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminiszter-helyettese csütörtök délben az X közösségi oldalon azt írta:

„Az orosz erők továbbra is a teljes frontvonalon támadnak. A tűzszünet bohózatnak bizonyult.”

Szibiha közlése szerint csütörtök délig az orosz hadsereg 734 alkalommal sértette meg a tűzszünetet, több száz támadó műveletet indított, köztük 176 FPV-drónnal és 16 irányított bombával végrehajtott csapást hajtott végre ukrán állások ellen.

Viktor Trehubov, az ukrán Horticja hadseregcsoport szóvivője szerint a keleti fronton éjfél után is többször támadtak orosz egységek, annak ellenére, hogy Moszkva ekkorra már hivatalosan életbe léptette a tűzszünetet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már korábban kijelentette, hogy Kijev 30 napos fegyvernyugvást javasol, ám az orosz javaslatot nem tekinti őszintének. Ukrajna, Szibiha szerint minden támadásra reagál, és a megsértések dokumentációját megosztja nyugati partnereivel.

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy Moszkva tartja magát a bejelentett tűzszünethez.

Csütörtöki közleményük szerint ugyanakkor ukrán fegyveresek két ízben is megpróbálták áttörni az orosz határt a Kurszk térségében.

A jelentések szerint összesen 488 alkalommal sértették meg ukrán oldalon a tűzszüneti megállapodást, vagyis Moszkva szintén a másik felet vádolja a feszültség fenntartásával.

Az orosz sajtó már éjfélkor jelezte, hogy megkezdődött a háromnapos tűzszünet. A Kreml hangsúlyozta, hogy amennyiben Ukrajna támad, az orosz erők „azonnal válaszolni fognak”.

Az orosz fél arról is beszámolt, hogy a tűzszünet életbe lépése előtt, még szerdán elfoglalták a kelet-ukrajnai Trojckét, a Donbasz térségében. Ez utóbbi mozzanatot Ukrajna is megerősítette, azonban szerintük ez is azt mutatja, hogy Moszkva nem tett valódi gesztust a tűzszünet érdekében.

A tűzszünet megsértéséről szóló kölcsönös vádak újabb diplomáciai feszültséget jelentenek a háború 2022-es kirobbanása óta folyamatosan romló nemzetközi kapcsolatokban.

Egyik fél sem mutat hajlandóságot a katonai műveletek érdemi csökkentésére, sőt mindkét oldal saját álláspontját igyekszik igazolni a nemzetközi közvélemény előtt.

Az elkövetkező napok kulcsfontosságúak lehetnek abból a szempontból, hogy valóban fennmarad-e bármiféle fegyvernyugvás.

Kiemelt kép: Az ukrán szárazföldi erők 44. önálló gépesített dandárjának katonái FH70-es tarackkal lövik az orosz állásokat a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja térségében húzódó fronton 2025. április 4-én (Fotó: MTI/EPA/Vitalij Noszacs)