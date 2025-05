Folytatódtak a támadások India és Pakisztán között, drónokkal és rakétákkal mértek csapást egymásra

Pakisztán csütörtökön bejelentette, hogy 25 indiai drónt lőtt le a légterében, míg India azt állította, hogy semlegesítette Pakisztán próbálkozásait, amelyek katonai célpontok elleni drón- és rakétatámadásokra irányultak.

Az India és Pakisztán közötti viszony újabb mélypontra süllyedt, miután súlyos katonai összecsapásokra került sor a két nukleáris hatalom között. A konfliktus hátterében egy két héttel ezelőtti kasmíri terrortámadás áll, amelyben 26 ember vesztette életét – főként hindu zarándokok. India a támadásért Pakisztánt tette felelőssé, és válaszul megtorló csapásokat hajtott végre.

India szerdai közlése szerint a kora reggeli órákban csapást mértek a terroristák infrastruktúrájára Pakisztán területén. Ezt követően a harcok rövid időn belül kiszélesedtek: Pakisztán csütörtökön bejelentette, hogy 25 izraeli gyártású indiai drónt lőtt le, többek között Karacsi és Lahor felett, valamint Ravalpindiben, a pakisztáni hadsereg főhadiszállásának otthont adó helyőrségváros felett. Az egyik drón egy katonai célpontot talált el Lahor közelében, négy katona megsebesült – írja a Reuters.

Pakisztán öt indiai harci repülőgép lelövéséről is beszámolt, bár ezt India tagadta, sőt, a pekingi indiai nagykövetség félretájékoztatásnak minősítette a híreszteléseket.

Ahmed Sharif Chaudhry, a pakisztáni hadsereg szóvivője éles hangon fogalmazott:

„Az indiai drónok továbbra is megsértik légterünket. India súlyos árat fog fizetni ezért a nyílt agresszióért.”

India ezzel szemben azt állította, hogy Pakisztán próbált több katonai célpontot eltalálni Észak- és Nyugat-Indiában, de az indiai légvédelem semlegesítette ezeket a támadásokat. Csütörtökön India válaszul megtámadta Pakisztán légvédelmi radar- és rakétarendszereit, közölve, hogy a válaszlépések ugyanabban a hadviselési formában és intenzitással történtek, mint a pakisztáni támadások.

Közben Pakisztán fokozta a tűzérségi támadásokat a tűzszüneti vonal mentén Kasmírban, amely a két ország közötti de facto határt jelenti. Ennek következtében az indiai oldalon 16 ember halt meg, köztük öt gyermek és három nő.

A konfliktus gazdasági hatásai is azonnal érezhetők voltak. Pakisztán tőzsdéjén (KSE) felfüggesztették a kereskedést, miután az index 6,3 százalékot zuhant a dróntámadások hírére. Indiában is estek a részvényárfolyamok, a rúpia és az államkötvények értéke is visszaesett a délutáni kereskedés során, miután a védelmi minisztérium kiadta hivatalos közleményét.

India és Pakisztán kapcsolata 1947-es függetlenné válásuk óta rendkívül feszült. Három háborút vívtak egymás ellen, kettőt ezek közül Kasmír miatt. A két ország az 1990-es években atomfegyverekhez jutott, ami különösen aggasztóvá teszi a jelenlegi eszkalációt.

Demkó Attila szerint komoly következmények is lehetnek

Demkó Attila a hirado.hu-nak elárulta, hogy a két atomhatalom egymásnak feszülésének akár komoly következményei is lehetnek. A legrosszabb eshetőség, ha nukleáris konfliktussá eszkalálódik a helyzet. A szakértő felhívta a figyelmet, hogy mind a két félnek nagyjából 170 nukleáris töltete lehet, amellyel képesek egymás nagyvárosait megsemmisíteni. Elmondása szerint ennek alacsony az esélye, ugyanakkor nem lehet teljesen kizárni ezt a forgatókönyvet sem.

„A legvalószínűbb forgatókönyv azonban az, hogy egy ideig folytatódik a csapás-ellencsapás kör. Ez azt jelenti, hogy egyszer India, egyszer Pakisztán csap le, a határon folytatódnak az összecsapások, de ez egy idő után elül. Volt már erre több példa korábban is. Az is reális forgatókönyv, hogy az Egyesült Államok vagy Kína közbelép, hogy véget vessen ennek az eszkalációs körnek. Tehát akár önmagától, akár külső beavatkozásnak köszönhetően ez a fellángolás idővel el fog ülni”

– hangsúlyozta Demkó Attila.

Arra a kérdésre, hogy mennyi idő alatt csendesedik le a konfliktus, a biztonságpolitikai szakértő kifejtette, hogy ezt nehéz megmondani, mivel India és Pakisztán két nagyon mély ellentétben álló fél. Demkó Attila úgy látja, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy néhány nap vagy hét alatt lenyugodnak a kedélyek, valószínűbbnek tartja, hogy hónapos viszonylatban kell számolni. „Nagyon mélyek az ellentétek.

Itt nem egyszerűen területi konfliktusról van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy India úgy érzi, hogy Pakisztán elveszi a területét, Pakisztán szerint meg India nem adja oda neki egy muszlim többségű tartomány jelentős részét. Nagyon mély vallási és történelmi ellentét is van a két ország között. A hindu és a muszlim ellentét nagyon mély, amelyet szinte lehetetlen feloldani. Ez bizony okozhat még problémákat”

– zárta gondolatait Demkó Attila.

Kiemelt kép: Holttestet szállítanak el a mentőegység tagjai egy indiai légicsapás helyszínéről a pakisztáni Pandzsáb tartománybeli Muridkében 2025. május 7-én, miután hajnalban India megelőző csapásokat mért terroristák infrastruktúrájára a pakisztáni Pandzsábban és Kasmír pakisztáni fennhatóságú részén (Fotó: MTI/EPA/Rahat Dar)