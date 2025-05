Felszállt a fekete füst: egyelőre nincs új pápa

Fekete füst jelezte csütörtökön nem sokkal dél előtt, hogy a pápaválasztó konklávé első szavazási fordulója nem hozott eredményt, így egyelőre nincs új egyházfője a katolikus világnak. A konklávé azonban folytatódik, és sokan bíznak abban, hogy hamarosan fehér füst is felszállhat.

Black smoke billows from the chimney above the Sistine Chapel, meaning the 133 Cardinal electors have not yet chosen a new Pope. pic.twitter.com/H5U1AxIIky

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025