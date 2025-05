Akár már ma délután új pápánk lehet

Akár már ma délután is megválaszthatják a konklávén részt vevő bíborosok Róma új püspökét, a világegyház következő pápáját. A vatikáni Szent Péter téren összegyűlt tízezres tömeg feszülten figyeli a Sixtus-kápolna kéményét, hogy mikor száll fel végre a fehér füst.

Három szavazási forduló már lezajlott, de a Sixtus-kápolnában tanácskozó bíborosok még nem tudtak egyezségre jutni, hogy ki léphessen Ferenc pápa örökébe, s ki legyen a világegyház 267. pápája. Tegnap egy szavazási forduló volt, ma eddig már kettőn vagyunk túl. Legutóbb nagyjából tíz perccel dél előtt jelent meg a Sixtus-kápolna kéményében a fekete füst vékonyka csíkja, jelezvén, hogy a bíborosok még nem tudtak dönteni.

A Vatican News jelezte, hogy a konklávé tagjai fél egykor ebédeltek a szállásuknak is helyt adó Szent Márta-házban, s 15.45-kor indulnak vissza az Apostoli Palotába. Délután két szavazási forduló lesz: 16.30 körül és 19.30 körül. A napot ezt követően vesperással (a papi zsolozsmának esti imádságát alkotó része) zárják.

A Vatican News arra is felhívta a figyelmet, hogy az előttünk álló napok során kétszer szállhat fel a füst a Sixtus-kápolna kéményéből: a délelőtti és a délutáni szavazás végén.

Az utóbbi néhány konklávé mindegyike viszonylag rövid idő alatt lezajlott: I. János Pál pápát 1978 augusztusában egy délelőtti és egy délutáni szavazási forduló után választották pápává. Két hónappal később újra össze kellett hogy üljön a pápaválasztó bíborosi testület, hiszen a szentatya nagyon rövid ideig uralkodhatott. Utódjának, II. János Pál pápának a megválasztásához sem kellett hosszúra nyúlt konklávét tartani, hiszen a fehér füst 1978 októberében három napos tanácskozás végeztével este 18 óra 18 perckor jelent meg Róma leghíresebb kéményében. Hivatali utódja, XVI. Benedek megválasztásához elég volt egy délelőtti és egy délutáni szavazási kör, 2005 április 19-én 17 óra 50 perckor lett Róma püspöke. Ferenc pápa megválasztása két napba tellett, a fehér füst az ötödik szavazási forduló végeztével 2013. március 13-án 19 óra 6 perckor szállt fel. A szentatya kapcsán jó tudni, hogy pontifikátusa 12 esztendeje alatt alaposan átalakította a pápaválasztó bíborosi kollégiumot, lévén, hogy tagjainak háromnegyed részét ő nevezte ki. Ez pedig az utód kiválasztása szempontjából lényeges, hiszen a bíborosok saját maguk közül a Szentlélek segítségével választják ki Jézus Krisztus földi helytartóját.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, megfigyelők öt bíborost tartanak „papabile”, vagyis esélyesnek a pápai trónra. Elsőnek a Fülöp-szigeteki Luis Antonio Taglét említik, aki Ferenc pápa progresszív programjának folytatójaként tartanak számon. Olaszországból két bíboros nevét említik, egyrészt Pietro Parolin vatikáni államtitkárt, másrészt Angelo Scolát, aki már a 2013-as konklávén is esélyes volt. Megválasztása esetén a ghánai Peter Turkson bíboros 1529 év után lenne az első afrikai pápa. Erdő Péter magyar bíboros nevét is gyakorta említik, mint lehetséges utódot. Az esztergom-budapesti érsek a mérsékelt-konzervatív irányzat jelöltje, egyúttal pedig elismert kánonjogi tudós.

A konklávé addig ülésezik, amíg csak döntésre nem jut. Az eredménytelen fordulók szavazócéduláit tűvel átfűzik, és nedves szalmával elégetik. A Sixtus-kápolna kéményéből ekkor fekete színű füst száll az ég felé. Ha azonban a konklávé egyezségre tud jutni az új egyházfő személyéről, akkor azt fehér füst jelzi Róma, rajta keresztül pedig a világegyház hívei felé. Ilyenkor az érvényes szavazatot kapó bíborosnak először nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a jelölést, és hogy milyen névvel lép Szent Péter trónjára. Ezt követően felölti a szentatyák fehér reverendáját. A szertartást irányító bíboros ekkor kilép a Szent Péter-bazilika erkélyére és téren várakozó hívek tudomására hozza: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam! Magyarul: „Nagy örömhírt mondok nektek: van pápánk!” Az új szentatya ekkor kilép az erkélyre és beszédet mond, majd urbi et orbi áldást ad.

Kiemelt kép: A pápaválasztásra jogosult bíborosok a vatikáni Sixtus-kápolnában 2025. május 7-én (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média)