A kasmíri határon folytatódtak az összecsapások India és Pakisztán között –VIDEÓ

Kašmír: místo, kde by mohla začít jaderná válka

Proč se Indie a Pákistán už 75 let přou o tento horský region?

Proč v něm umírají lidé i dnes?

A jak do toho všeho vstupuje Čína?

1/9🧵 Thread o nejnebezpečnějším územním sporu světa: pic.twitter.com/JAjM1ZxkQt

— neČT24 (@42TCen) May 7, 2025